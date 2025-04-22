https://1prime.ru/20250422/palata-856898038.html
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"
"Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T00:19+0300
2025-04-22T00:19+0300
2025-04-22T00:19+0300
финансы
экономика
россия
москва
рф
почта россии
счетная палата
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856898038.jpg?1745270367
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года директивно ограничить размер займов для компании, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года.
Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
"Направить информационное письмо в правительство Российской Федерации со следующими предложениями (рекомендациями)... издать директивы по установлению лимита долговых обязательств и предельного значения показателя "Чистый долг / EBITDА" для АО "Почта России", - отмечается в отчете. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 декабря 2025 года.
Проверка Счетной палаты показала, что "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, говорится в отчете.
"В обосновывающих материалах, рассмотренных правлением в 2020–2024 годах, отсутствует оценка экономических последствий привлечения и непогашения заемных средств, указан единственный источник их погашения – собственные средства АО ПР. За исключением целевых льготных кредитов на внедрение отечественных продуктов на базе "сквозных" цифровых технологий АО ПР заемные средства привлекало в "общий котел" без увязки с конкретными инвестиционными проектами", - указала Счетная палата.
При этом в 2022–2024 годах "Почта России" не привлекала средства институтов развития, которые, как правило, выгоднее классических кредитов, добавило ведомство.
"Почта" не контролирует показатель соотношения чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), сообщает Счетная палата. "Не определен порядок установления и контроля предельных значений показателя "Чистый долг / EBITDA", несмотря на то что, стандартами финансовой политики предусмотрено установление оптимальной долговой нагрузки в рамках бюджетного процесса на каждый бюджетный период", - отмечается в отчете.
Объем заемных средств "Почты" с 31 декабря 2020 года по 30 сентября 2024 года увеличился на 54,1 миллиарда рублей, или 73 %, и составил 128,3 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, москва, рф, почта россии, счетная палата, фнс россии
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Почта России, Счетная палата, ФНС России
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"
Счетная палата предложила правительству ограничить размер займов для "Почты России"
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года директивно ограничить размер займов для компании, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года.
Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
"Направить информационное письмо в правительство Российской Федерации со следующими предложениями (рекомендациями)... издать директивы по установлению лимита долговых обязательств и предельного значения показателя "Чистый долг / EBITDА" для АО "Почта России", - отмечается в отчете. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 декабря 2025 года.
Проверка Счетной палаты показала, что "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, говорится в отчете.
"В обосновывающих материалах, рассмотренных правлением в 2020–2024 годах, отсутствует оценка экономических последствий привлечения и непогашения заемных средств, указан единственный источник их погашения – собственные средства АО ПР. За исключением целевых льготных кредитов на внедрение отечественных продуктов на базе "сквозных" цифровых технологий АО ПР заемные средства привлекало в "общий котел" без увязки с конкретными инвестиционными проектами", - указала Счетная палата.
При этом в 2022–2024 годах "Почта России" не привлекала средства институтов развития, которые, как правило, выгоднее классических кредитов, добавило ведомство.
"Почта" не контролирует показатель соотношения чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), сообщает Счетная палата. "Не определен порядок установления и контроля предельных значений показателя "Чистый долг / EBITDA", несмотря на то что, стандартами финансовой политики предусмотрено установление оптимальной долговой нагрузки в рамках бюджетного процесса на каждый бюджетный период", - отмечается в отчете.
Объем заемных средств "Почты" с 31 декабря 2020 года по 30 сентября 2024 года увеличился на 54,1 миллиарда рублей, или 73 %, и составил 128,3 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.