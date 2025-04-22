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Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России" - 22.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250422/palata-856898038.html
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"
"Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T00:19+0300
2025-04-22T00:19+0300
финансы
экономика
россия
москва
рф
почта россии
счетная палата
фнс россии
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года директивно ограничить размер займов для компании, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям. "Направить информационное письмо в правительство Российской Федерации со следующими предложениями (рекомендациями)... издать директивы по установлению лимита долговых обязательств и предельного значения показателя "Чистый долг / EBITDА" для АО "Почта России", - отмечается в отчете. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 декабря 2025 года. Проверка Счетной палаты показала, что "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, говорится в отчете. "В обосновывающих материалах, рассмотренных правлением в 2020–2024 годах, отсутствует оценка экономических последствий привлечения и непогашения заемных средств, указан единственный источник их погашения – собственные средства АО ПР. За исключением целевых льготных кредитов на внедрение отечественных продуктов на базе "сквозных" цифровых технологий АО ПР заемные средства привлекало в "общий котел" без увязки с конкретными инвестиционными проектами", - указала Счетная палата. При этом в 2022–2024 годах "Почта России" не привлекала средства институтов развития, которые, как правило, выгоднее классических кредитов, добавило ведомство. "Почта" не контролирует показатель соотношения чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), сообщает Счетная палата. "Не определен порядок установления и контроля предельных значений показателя "Чистый долг / EBITDA", несмотря на то что, стандартами финансовой политики предусмотрено установление оптимальной долговой нагрузки в рамках бюджетного процесса на каждый бюджетный период", - отмечается в отчете. Объем заемных средств "Почты" с 31 декабря 2020 года по 30 сентября 2024 года увеличился на 54,1 миллиарда рублей, или 73 %, и составил 128,3 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, россия, москва, рф, почта россии, счетная палата, фнс россии
Финансы, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Почта России, Счетная палата, ФНС России
00:19 22.04.2025
 
Счетная палата предложила ограничить размер займов для "Почты России"

Счетная палата предложила правительству ограничить размер займов для "Почты России"

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, поэтому Счетная палата РФ предложила правительству до декабря 2025 года директивно ограничить размер займов для компании, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года.
Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
"Направить информационное письмо в правительство Российской Федерации со следующими предложениями (рекомендациями)... издать директивы по установлению лимита долговых обязательств и предельного значения показателя "Чистый долг / EBITDА" для АО "Почта России", - отмечается в отчете. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 декабря 2025 года.
Проверка Счетной палаты показала, что "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, говорится в отчете.
"В обосновывающих материалах, рассмотренных правлением в 2020–2024 годах, отсутствует оценка экономических последствий привлечения и непогашения заемных средств, указан единственный источник их погашения – собственные средства АО ПР. За исключением целевых льготных кредитов на внедрение отечественных продуктов на базе "сквозных" цифровых технологий АО ПР заемные средства привлекало в "общий котел" без увязки с конкретными инвестиционными проектами", - указала Счетная палата.
При этом в 2022–2024 годах "Почта России" не привлекала средства институтов развития, которые, как правило, выгоднее классических кредитов, добавило ведомство.
"Почта" не контролирует показатель соотношения чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), сообщает Счетная палата. "Не определен порядок установления и контроля предельных значений показателя "Чистый долг / EBITDA", несмотря на то что, стандартами финансовой политики предусмотрено установление оптимальной долговой нагрузки в рамках бюджетного процесса на каждый бюджетный период", - отмечается в отчете.
Объем заемных средств "Почты" с 31 декабря 2020 года по 30 сентября 2024 года увеличился на 54,1 миллиарда рублей, или 73 %, и составил 128,3 миллиарда рублей, говорится в материалах ведомства.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАРФПочта РоссииСчетная палатаФНС России
 
 
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