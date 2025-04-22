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Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в "Почте России"
Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в "Почте России" - 22.04.2025, ПРАЙМ
Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в "Почте России"
Счетная палата РФ предлагает правительству до сентября 2025 года рассмотреть вопрос о запрете иностранным гражданам из недружественных стран работать в... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T00:19+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает правительству до сентября 2025 года рассмотреть вопрос о запрете иностранным гражданам из недружественных стран работать в стратегических акционерных обществах, каким является в том числе "Почта России, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года.
Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
"Проработать вопрос об установлении для стратегических акционерных обществ запрета на заключение трудовых договоров и иных гражданско-правовых договоров с лицами, имеющими гражданство недружественных государств", - говорится в отчете в разделе рекомендаций по итогам аудита. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 сентября 2025 года.
"Лицо, занимающее с сентября 2021 года по настоящее время должность руководителя дирекции бухгалтерского учета, а также должность главного бухгалтера АО ПР в период с июля 2022 года по 18 сентября 2023 года имеет второе гражданство недружественного государства – США. При отсутствии главного бухгалтера на полной ставке с 19 сентября 2023 года по настоящее время данное лицо фактически выполняет трудовые функции главного бухгалтера, что подтверждается ее должностной инструкцией", - указывает Счетная палата.
В примечаниях говорится, что США включены в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан или российских юридических лиц.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, США, МОСКВА, Счетная палата, Почта России, ФНС России
Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в "Почте России"
СП предложила запретить иностранцам работать в стратегических акционерных обществах
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает правительству до сентября 2025 года рассмотреть вопрос о запрете иностранным гражданам из недружественных стран работать в стратегических акционерных обществах, каким является в том числе "Почта России, говорится в отчете ведомства по итогам анализа эффективности использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года.
Отмечается, что по итогам аудита Счетная палата, помимо направленных правительству ряда рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
"Проработать вопрос об установлении для стратегических акционерных обществ запрета на заключение трудовых договоров и иных гражданско-правовых договоров с лицами, имеющими гражданство недружественных государств", - говорится в отчете в разделе рекомендаций по итогам аудита. Предложенный срок реализации рекомендации - до 1 сентября 2025 года.
"Лицо, занимающее с сентября 2021 года по настоящее время должность руководителя дирекции бухгалтерского учета, а также должность главного бухгалтера АО ПР в период с июля 2022 года по 18 сентября 2023 года имеет второе гражданство недружественного государства – США. При отсутствии главного бухгалтера на полной ставке с 19 сентября 2023 года по настоящее время данное лицо фактически выполняет трудовые функции главного бухгалтера, что подтверждается ее должностной инструкцией", - указывает Счетная палата.
В примечаниях говорится, что США включены в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан или российских юридических лиц.