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Счетная палата назвала проблему убыточности "Почты России" комплексной

Счетная палата назвала проблему убыточности "Почты России" комплексной - 22.04.2025, ПРАЙМ

Счетная палата назвала проблему убыточности "Почты России" комплексной

Проблема убыточности "Почты России" носит комплексный характер, а получение прибыли противоречит целям создания компании, имеющим социальную и... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:25+0300

2025-04-22T00:25+0300

2025-04-22T00:25+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Проблема убыточности "Почты России" носит комплексный характер, а получение прибыли противоречит целям создания компании, имеющим социальную и общегосударственную направленность, говорится в отчете Счетной палаты. Контрольное ведомство пришло к такому выводу, проанализировав эффективность использования госсредств "Почтой России" (АО ПР), выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям. "АО "Почта России" в установленные сроки обеспечило достижение 70,8% от установленных значений результатов предоставления бюджетных инвестиций в 2022–2023 годах. АО "Почта России" не использовало государственную поддержку, направленную на стимулирование экспорта российской продукции (1,9 миллиарда рублей на 2022–2024 годы). Проблема убыточности АО "Почты России" носит комплексный характер", - отмечается в отчете. В отчете приводится ряд причин убыточности компании. Прежде всего, действующая стратегия развития компании на период 2020–2030 годов не направлена на извлечение прибыли. Как поясняется в отчете, в результате акционирования ФГУП "Почта России" предполагалось создать клиентоориентированную компанию, реализующую широкий спектр социальных функций, включая доставку социальных выплат, полный спектр корреспонденции и товаров, а также доступ к инструментам оказания значимых услуг в электронном виде. Предполагалось, что переход предприятия в конкурентное поле создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании направляются на социальные функции. СИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ "Определенная уставом (перечень целей) основная цель АО ПР по извлечению прибыли противоречит целям создания общества, имеющим социальный и общегосударственный характер, которые установлены Федеральным законом № 171‑ФЗ и уставом. Это создает предпосылки для системного конфликта в вопросе государственной поддержки между АО ПР и государственными органами власти", - указывает Счетная палата. Таким образом, компания вынуждена доказывать оптимальность осуществляемых расходов и невозможность мобилизации дополнительных доходов, что не принимается государственными органами, в том числе по причине отсутствия методики раздельного учета доходов и расходов, и затягивает решение вопроса оказания государственной поддержки, поясняет ведомство. В результате "Почта России" регулярно привлекает заемные средства, которые предоставляются банками с учетом того, что единственным акционером компании является Российская Федерация, а также с учетом стратегической и общественной значимости АО, отмечается в отчете. "Действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности АО ПР, определенную Уставом. Стратегией установлено 43 показателя, из них два показателя косвенно отражают основную цель АО ПР по извлечению прибыли. Стратегией не предусмотрен показатель прибыли, а также показатель доли рынка, характерный для коммерческих организаций", - подчеркивает Счетная палата. Кроме того, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи (ОПС), добавили в ведомстве. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности (КПЭ) и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации Стратегии. "КПЭ утверждались советом директоров, как правило, в середине – конце отчетного года, что создает риск их невыполнения", - отмечает Счетная палата, добавляя, что в "Почте России" также отсутствует действующий механизм формирования бизнес-планов. Счетная палата в том числе отмечает, что "Почта России" привлекает заемные средства без оценки экономических последствий, а также не контролирует показатель соотношения чистого долга к EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, налогов, износа и начисленной амортизации), только сопоставляются его фактические значения с плановыми. "Плановое значение по данному показателю на 2024 год составило 69,6, что в десятки раз превышает норму", - говорится в отчете. Ведомство также обращает внимание на нестабильную систему управления. Так, за пять лет организационная структура "Почты России" пересматривалась 25 раз, сменилось три генеральных директора, штат советников управленческого аппарата вырос на 65%, а фонд их оплаты труда – на 48% (с 121,1 миллиона до 179,2 миллиона рублей, уточняет ведомство. "Численность заместителей генерального директора доходила до 19 единиц, при этом за 2020–2024 годы данную должность занимало 53 человека, среднее время пребывания в должности – один год и пять месяцев, минимальное девять месяцев", - говорится в материалах ведомства. В части управления имущественным комплексом Счетная палата отмечает высокий уровень износа объектов недвижимости (70%) и их неэффективное использование. Речь идет о полностью или частично не используемых почти 2 тысячах объектов недвижимости, которые могли быть использованы для извлечения дохода. "Почта России" также осуществила 366 неконкурентных закупок на общую сумму 5,19 миллиарда рублей в период с марта 2022 года по ноябрь 2024 года, размер закупки по указанному основанию не лимитирован, добавляет Счетная палата. Чистый убыток АО "Почта России" по РСБУ в 2024 году составил 20,6 миллиарда рублей против 7,088 миллиарда рублей годом ранее, сообщала компания в конце марта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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