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Некоторые россияне получат пенсию за май досрочно - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Некоторые россияне получат пенсию за май досрочно
Некоторые россияне получат пенсию за май досрочно - 22.04.2025, ПРАЙМ
Некоторые россияне получат пенсию за май досрочно
Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T09:25+0300
2025-04-22T09:25+0300
экономика
финансы
социальный фонд
почта россии
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России. "До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении. При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через "Почту России", получат деньги за май в привычные для себя даты.
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финансы, социальный фонд, почта россии
Экономика, Финансы, Социальный фонд, Почта России
09:25 22.04.2025
 
Некоторые россияне получат пенсию за май досрочно

Пенсионеры, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россияне, получающие пенсию с 1 по 5 мая, получат ее до 30 апреля за май, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
"До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
"Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении.
При этом пенсионеры, которым доставляют выплату через "Почту России", получат деньги за май в привычные для себя даты.
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