https://1prime.ru/20250422/peregovory-856919494.html

Путин проводит переговоры с султаном Омана

Путин проводит переговоры с султаном Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ

Путин проводит переговоры с султаном Омана

Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:29+0300

2025-04-22T14:29+0300

2025-04-22T14:31+0300

политика

россия

оман

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию."Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров.Президент отметил, что Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом. Кроме того, оба государства прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид также в свою очередь высоко оценил отношения между двумя странами и подчеркнул, что стороны стремятся к тому, чтобы они носили привилегированный характер.Султан также подчеркнул, что Оман заинтересован в развитии экономических отношений с Россией, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике.

https://1prime.ru/20250422/oman-856918323.html

оман

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россия, оман, владимир путин