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Путин проводит переговоры с султаном Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Путин проводит переговоры с султаном Омана
Путин проводит переговоры с султаном Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин проводит переговоры с султаном Омана
Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:29+0300
2025-04-22T14:31+0300
политика
россия
оман
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию."Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров.Президент отметил, что Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом. Кроме того, оба государства прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид также в свою очередь высоко оценил отношения между двумя странами и подчеркнул, что стороны стремятся к тому, чтобы они носили привилегированный характер.Султан также подчеркнул, что Оман заинтересован в развитии экономических отношений с Россией, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике.
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россия, оман, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ОМАН, Владимир Путин
14:29 22.04.2025 (обновлено: 14:31 22.04.2025)
 
Путин проводит переговоры с султаном Омана

В Кремле проходят переговоры Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом
Президент Владимир Путин встретился с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил султана Омана Хайсам бен Тарик Аль Саида за то, что он принял приглашение посетить Россию.
"Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте еще раз вас поприветствовать в Москве и, прежде всего, поблагодарить вас за то, что вы приняли решение и приехали к нам с визитом", - сказал глава государства в ходе российско-оманских переговоров.
Президент отметил, что Российские энергетические компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Оманом. Кроме того, оба государства прорабатывают развитие сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства.
Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид также в свою очередь высоко оценил отношения между двумя странами и подчеркнул, что стороны стремятся к тому, чтобы они носили привилегированный характер.
Султан также подчеркнул, что Оман заинтересован в развитии экономических отношений с Россией, сотрудничестве в сельском хозяйстве и энергетике.
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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14:13
 
ПолитикаРОССИЯОМАНВладимир Путин
 
 
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