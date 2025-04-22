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Госдеп подтвердил поездку Келлога в Лондон для переговоров по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Госдеп подтвердил поездку Келлога в Лондон для переговоров по Украине
Госдеп подтвердил поездку Келлога в Лондон для переговоров по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
Госдеп подтвердил поездку Келлога в Лондон для переговоров по Украине
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T20:30+0300
2025-04-22T20:30+0300
политика
мировая экономика
вашингтон
сша
лондон
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Келлог там и он будет проводить эти обсуждения. Мы с нетерпением ждем информации от него, достигнем ли мы или нет определенного успеха в Лондоне", - сообщила она журналистам на брифинге.По ее словам, президент США Дональд Трамп "выразил оптимизм" относительно возможности урегулирования."Президент Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь и президент говорили, что это не решишь военным путем", - сказала Брюс.Также она считает, что результаты встречи по Украине в Лондоне покажут, каковы перспективы урегулирования."Я думаю, мы скоро узнаем о результатах в Лондоне", - сказала представитель.
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мировая экономика, вашингтон, сша, лондон, кит келлог
Политика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, ЛОНДОН, Кит Келлог
20:30 22.04.2025
 
Госдеп подтвердил поездку Келлога в Лондон для переговоров по Украине

Госдеп подтвердил поездку спецпосланника США Келлога в Лондон для переговоров по Украине

© РИА Новости/Аврора . Юрий Легейдо, Алексей Иванов% Лондон
% Лондон - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости/Аврора . Юрий Легейдо, Алексей Иванов
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку спецпосланника американского президента Кита Келлога в Лондон на этой неделе для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Келлог там и он будет проводить эти обсуждения. Мы с нетерпением ждем информации от него, достигнем ли мы или нет определенного успеха в Лондоне", - сообщила она журналистам на брифинге.
По ее словам, президент США Дональд Трамп "выразил оптимизм" относительно возможности урегулирования.
"Президент Трамп хочет дипломатического разрешения. Госсекретарь и президент говорили, что это не решишь военным путем", - сказала Брюс.
Также она считает, что результаты встречи по Украине в Лондоне покажут, каковы перспективы урегулирования.
"Я думаю, мы скоро узнаем о результатах в Лондоне", - сказала представитель.
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19:55
 
ПолитикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАЛОНДОНКит Келлог
 
 
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