https://1prime.ru/20250422/peskov-856912678.html
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского
Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:25+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. "Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
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Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского
Песков: Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу.
"Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского