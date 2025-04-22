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Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского
Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:25+0300
2025-04-22T12:25+0300
общество
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ватикан
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. "Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
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общество , москва, ватикан, владимир путин, дмитрий песков, папа римский франциск
Общество , МОСКВА, ВАТИКАН, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Папа Римский Франциск
12:25 22.04.2025
 
Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского

Песков: Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин на праздничном Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Во вторник глава Службы папских литургических церемоний монсеньор Диего Равелли в заявлении, распространенном ватиканской пресс-службой, сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу.
"Нет. Таких планов у президента нет", - сказал Песков журналистам на вопрос о возможном посещении Путиным похорон папы Римского Франциска.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в 88 лет. 14 февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.
Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017 - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Трамп вместе с супругой Меланьей посетит похороны папы Римского
Вчера, 23:45
 
ОбществоМОСКВАВАТИКАНВладимир ПутинДмитрий ПесковПапа Римский Франциск
 
 
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