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Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию
Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию - 22.04.2025, ПРАЙМ
Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию
Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил официальный... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:27+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Российский лидер 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
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общество , россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Общество , РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию
Песков: Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Российский лидер 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
Уиткофф заявил, что обсуждал с Путиным "вопрос территорий"