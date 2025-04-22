https://1prime.ru/20250422/peskov-856912831.html

Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию

Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию - 22.04.2025, ПРАЙМ

Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника Трампа в Россию

Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил официальный... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T12:27+0300

2025-04-22T12:27+0300

2025-04-22T12:27+0300

политика

общество

россия

сша

стив уиткофф

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Российский лидер 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.

https://1prime.ru/20250418/wsj-856805443.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп