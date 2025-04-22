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Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков

Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков - 22.04.2025, ПРАЙМ

Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков

Президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам с Киевом, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T12:31+0300

2025-04-22T12:31+0300

2025-04-22T12:37+0300

политика

россия

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москва

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам с Киевом, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам имеет ряд нюансов, которые требуют обсуждения. Кроме того, необходимо понять, готова ли сама Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Тем не менее, в настоящее время конкретных планов по переговорам с Украиной по мораторию о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре нет.Ранее глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.

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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков