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Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков - 22.04.2025, ПРАЙМ
Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
Президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам с Киевом, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:31+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам с Киевом, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - отметил он в беседе с журналистами.Песков также добавил, что предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам имеет ряд нюансов, которые требуют обсуждения. Кроме того, необходимо понять, готова ли сама Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Тем не менее, в настоящее время конкретных планов по переговорам с Украиной по мораторию о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре нет.Ранее глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вновь выразил готовность к переговорам с Киевом, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков также добавил, что предложение Киева о прекращении ударов по гражданским объектам имеет ряд нюансов, которые требуют обсуждения. Кроме того, необходимо понять, готова ли сама Украина реализовать идею о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре. Тем не менее, в настоящее время конкретных планов по переговорам с Украиной по мораторию о ненанесении ударов по гражданской инфраструктуре нет.
Ранее глава государства заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
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