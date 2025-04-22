https://1prime.ru/20250422/peskov-856918481.html

В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине

В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине

Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:14+0300

2025-04-22T14:14+0300

2025-04-22T14:16+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки.Кроме того, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, резюмировал Песков.

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