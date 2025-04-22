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В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине
В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине
Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:14+0300
2025-04-22T14:14+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки.Кроме того, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, резюмировал Песков.
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Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле призвали не ставить жесткие временные рамки по Украине
Песков: жесткие временные рамки по урегулированию на Украине ставить не стоит
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Тема урегулирования на Украине настолько сложная, что жесткие временные рамки здесь ставить не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что жизнеспособное урегулирование на Украине вряд ли можно уложить в короткие временные рамки.
Кроме того, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией, резюмировал Песков.
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