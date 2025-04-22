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В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива
В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива
Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:19+0300
2025-04-22T17:19+0300
политика
россия
мировая экономика
москва
персидский залив
рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни. Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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россия, мировая экономика, москва, персидский залив, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, РФ, Дмитрий Песков
17:19 22.04.2025
 
В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива

Песков: Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни.
Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Маскат, Оман - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Россия и Оман создали комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству
16:28
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВРФДмитрий Песков
 
 
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