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В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива

В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали об отношениях России со странами Персидского залива

Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:19+0300

2025-04-22T17:19+0300

2025-04-22T17:19+0300

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персидский залив

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни. Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

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россия, мировая экономика, москва, персидский залив, рф, дмитрий песков