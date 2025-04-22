https://1prime.ru/20250422/peskov-856928802.html
Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине
Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:26+0300
2025-04-22T17:26+0300
2025-04-22T17:26+0300
политика
мировая экономика
россия
сша
украина
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость. "Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине. Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.
https://1prime.ru/20250422/vizit-856927138.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, украина, москва, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине
Песков: содержание "мирного плана" Трампа вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость.
"Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине.
Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.
Визит Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе, заявил Ушаков