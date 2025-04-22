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Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине

Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал содержание "мирного плана" Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:26+0300

2025-04-22T17:26+0300

2025-04-22T17:26+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что содержание "мирного плана" лидера США Дональда Трампа по Украине вряд ли бы кто-то вынес в публичную плоскость. "Нет. В любом случае, даже если бы это было, никто бы не делал его публичным", - сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, знакомы ли с содержанием "мирного плана" США по ситуации на Украине. Работа с США продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента. Российская сторона не склонна что-то "загонять в какие-то жесткие временные рамки", добавил он.

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мировая экономика, россия, сша, украина, москва, дмитрий песков, дональд трамп