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В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке

В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:40+0300

2025-04-22T17:40+0300

2025-04-22T17:40+0300

политика

россия

иран

сша

оман

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.Также пресс-секретарь сообщил, что тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле.Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.

https://1prime.ru/20250422/sanktsii--856929828.html

иран

сша

оман

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россия, иран, сша, оман, дмитрий песков, владимир путин