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В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке
В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке
Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T17:40+0300
2025-04-22T17:40+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.Также пресс-секретарь сообщил, что тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле.Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, США, ОМАН, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили ход переговоров США и Ирана по ядерной сделке
Песков: переговоры США и Ирана могут минимизировать угрозу войны на Ближнем Востоке
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут минимизировать угрозу горячей войны на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И это действительно то, что может, наверное, минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя переговорный процесс между США и Ираном по ядерной программе.
Также пресс-секретарь сообщил, что тема переговорного процесса между Ираном и США по иранской ядерной программе затрагивалась на российско-оманских переговорах в Кремле.
Переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида прошли во вторник в Кремле.
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