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Минтруд ожидает роста числа работающих россиян к 2030 году
Минтруд ожидает роста числа работающих россиян к 2030 году - 22.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд ожидает роста числа работающих россиян к 2030 году
Численность работающих россиян должна увеличиться на 3,4% к 2030 году по сравнению с 2023 годом по планам реализации национального проекта "Кадры", сообщил... | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Численность работающих россиян должна увеличиться на 3,4% к 2030 году по сравнению с 2023 годом по планам реализации национального проекта "Кадры", сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Численность занятых (к 2030 году - ред.) должна быть выше, чем в базовом 2023 году, на 3,4%", - сказал Платыгин на заседании Генерального совета ФНПР. Он отметил, что продвижение к этой цели будет отслеживаться по девяти показателям. Кроме того, в рамках нацпроекта была поставлена также цель к 2030 году увеличить уровень трудоустройства выпускников до уровня более 81%. В 2023 году для среднего профессионального образования этот показатель составил 53%, а для высшего образования порядка 70%.
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Минтруд ожидает роста числа работающих россиян к 2030 году
Платыгин: численность работающих россиян должна увеличиться на 3,4% к 2030 году
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Численность работающих россиян должна увеличиться на 3,4% к 2030 году по сравнению с 2023 годом по планам реализации национального проекта "Кадры", сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"Численность занятых (к 2030 году - ред.) должна быть выше, чем в базовом 2023 году, на 3,4%", - сказал Платыгин на заседании Генерального совета ФНПР.
Он отметил, что продвижение к этой цели будет отслеживаться по девяти показателям.
Кроме того, в рамках нацпроекта была поставлена также цель к 2030 году увеличить уровень трудоустройства выпускников до уровня более 81%. В 2023 году для среднего профессионального образования этот показатель составил 53%, а для высшего образования порядка 70%.
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