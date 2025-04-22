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Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих
Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих - 22.04.2025, ПРАЙМ
Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих
Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T01:47+0300
2025-04-22T01:47+0300
2025-04-22T01:47+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ. Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня", - сказал Константинов.
По его словам, в нынешнем курортном сезоне будут функционировать до 340 пляжей.
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туризм, бизнес, симферополь
Туризм, Бизнес, Экономика, СИМФЕРОПОЛЬ
Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих
Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ. Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня", - сказал Константинов.
По его словам, в нынешнем курортном сезоне будут функционировать до 340 пляжей.