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Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих

Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих - 22.04.2025, ПРАЙМ

Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих

Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T01:47+0300

2025-04-22T01:47+0300

2025-04-22T01:47+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ. Крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня", - сказал Константинов. По его словам, в нынешнем курортном сезоне будут функционировать до 340 пляжей.

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туризм, бизнес, симферополь