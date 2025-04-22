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В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для многодетных семей

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для многодетных семей - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для многодетных семей

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин внесли в Госдуму законопроект, обязывающий региональные власти... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T15:45+0300

2025-04-22T15:45+0300

2025-04-22T15:45+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин внесли в Госдуму законопроект, обязывающий региональные власти предоставлять членам многодетных семей бесплатные парковки, сообщила журналистам пресс-служба фракции "Новые люди". "Депутаты фракции "Новые люди" в Государственной думе Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин внесли законопроект, который обяжет власти регионов предоставлять членам многодетных семей бесплатные парковки", - рассказали в пресс-службе. В пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что сейчас только в 37 субъектах РФ утверждены нормативные правовые акты, которыми реализуются имеющиеся полномочия на предоставление права бесплатного пользования платной парковкой для различных категорий граждан, в том числе многодетных семей. Таким образом, в более чем половине субъектах РФ многодетные семьи вынуждены оплачивать платную парковку на общих основаниях, даже если в машине едут трое и более детей. "Это приводит к неравенству в положении многодетных семей в зависимости от места проживания и представляется несправедливым, поскольку многодетные семьи должны иметь равные меры поддержки вне зависимости от территории проживания", - сказано в пояснительной записке. Подчеркивается, что законопроект направлен на устранение указанных различий и формирование единого подхода к поддержке многодетных семей на территории всей России. "Закрепление права на безвозмездное использование платной парковкой на федеральном уровне обеспечит равный доступ к данной мере социальной поддержки и будет способствовать созданию благоприятной среды для рождения и воспитания детей", - отмечают авторы инициативы.

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