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Путин проведет переговоры с султаном Омана

Путин проведет переговоры с султаном Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ

Путин проведет переговоры с султаном Омана

Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Москве переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, который находится в РФ с... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:16+0300

2025-04-22T00:16+0300

2025-04-22T00:16+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Москве переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, который находится в РФ с государственным визитом. Султан Омана прибыл в Москву в понедельник. Его сопровождает представительная делегация из нескольких десятков человек. Приглашение посетить Россию Путин передал султану в 2023 году. ТЕМЫ ПЕРЕГОВОРОВ Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будут обсуждаться основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы. По информации оманского государственного агентства ONA, в ходе визита планируется обсудить аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях и возможные пути укрепления отношений, также будут проведены консультации по актуальным региональным и международным вопросам. Посол Омана в РФ Хамуд бен Салем ат-Туайх заявил ONA, что во время визита будет подписано десять соглашений и дорожных карт, в том числе соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан стран. По оценке посла, это станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин на встрече с султаном Омана обсудит иранское ядерное досье, отметив, что региональные дела обязательно будут обсуждаться. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Оманом, в частности в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика и промышленная кооперация, сообщал министр экономического развития России Максим Решетников. Глава Минэкономразвития указывал на то, что перспективным направлением является взаимная торговля. Россия готова наращивать поставки в Оман сельхозпродукции, прежде всего, зерна и продукции животноводства, говорил Решетников. Также, по его словам, Россия готова развивать производственное сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, в том числе с локализацией в России, а также размещением производств в Омане. Второе приоритетное направление, по словам Решетникова - это развитие кооперации в сфере технологий добычи, переработки нефти и газа, в сфере геологоразведочных работ, в энергетике и энергосберегающих технологиях. Еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран Решетников называл логистику, поскольку географическое положение Омана делает его центром трансграничных перевозок и обслуживания потоков в направлении "Север-Юг" - это ключевой логистический узел и в Персидском заливе. В свою очередь представители Омана сообщали, что страна заинтересована в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства и туризма. ПРОБЛЕМА ИРАНСКОГО ЯДЕРНОГО ДОСЬЕ В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд состоится в субботу, 26 апреля. Москва не раз заявляла, что вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, должны решаться только политико-дипломатическим путем. Песков говорил, что Россия считает мирное урегулирование проблемы иранской ядерной программы одним из своих приоритетов и готова сделать все возможное для всестороннего содействия переговорному процессу.

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россия, оман, иран, москва, владимир путин, максим решетников, дмитрий песков, мид