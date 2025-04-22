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В ФНПР оценили ситуацию с безработицей в России
В ФНПР оценили ситуацию с безработицей в России - 22.04.2025, ПРАЙМ
В ФНПР оценили ситуацию с безработицей в России
Количество вакансий на одного безработного человека, который стоял на учете в службе занятости, составляло пять к концу 2024 года, сообщил председатель... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:23+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Количество вакансий на одного безработного человека, который стоял на учете в службе занятости, составляло пять к концу 2024 года, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. "Если в 2021 году на одну вакансию работодателей приходилось 1,6 зарегистрированных в службах занятости безработных граждан, то к концу 2024 года на одного безработного приходилось уже пять вакансий",- сказал Черногаев на заседании Генерального совета ФНПР. Он отметил обострение проблемы дефицита рабочих и инженерно-технических работников. По его словам, это несет риски замедления восстановления экономики, ухудшения возможностей для формирования технологического суверенитета, снижения темпов производства промышленных продукций. Согласно данным Росстата, безработица в России в феврале осталась на уровне января и составила 2,4%.
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Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ФНПР, Росстат
В ФНПР оценили ситуацию с безработицей в России
ФНПР: к концу 2024 года на одного безработного приходилось пять вакансий
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Количество вакансий на одного безработного человека, который стоял на учете в службе занятости, составляло пять к концу 2024 года, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"Если в 2021 году на одну вакансию работодателей приходилось 1,6 зарегистрированных в службах занятости безработных граждан, то к концу 2024 года на одного безработного приходилось уже пять вакансий",- сказал Черногаев на заседании Генерального совета ФНПР.
Он отметил обострение проблемы дефицита рабочих и инженерно-технических работников. По его словам, это несет риски замедления восстановления экономики, ухудшения возможностей для формирования технологического суверенитета, снижения темпов производства промышленных продукций.
Согласно данным Росстата, безработица в России в феврале осталась на уровне января и составила 2,4%.
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