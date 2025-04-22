https://1prime.ru/20250422/rada-856904171.html

В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США

В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США, заявил украинский депутат от партии... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T08:53+0300

2025-04-22T08:53+0300

2025-04-22T08:53+0300

политика

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андрей сибига

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США, заявил украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко*.Ранее украинский парламент неоднократно вызывал Сибигу для отчета о переговорах с США. "А Сибигу мы так и не дождались через месяц в Раде, чтобы он нам сообщил хоть какие-то подробности (переговоров с США - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Агентство РБК-Украина в понедельник сообщало, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию в Лондоне на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В украинскую делегацию было заявлено, что также войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250421/zelenskiy-856895048.html

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общество , сша, украина, лондон, андрей сибига