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В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США
В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США, заявил украинский депутат от партии... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:53+0300
2025-04-22T08:53+0300
политика
общество
сша
украина
лондон
андрей сибига
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США, заявил украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко*.Ранее украинский парламент неоднократно вызывал Сибигу для отчета о переговорах с США. "А Сибигу мы так и не дождались через месяц в Раде, чтобы он нам сообщил хоть какие-то подробности (переговоров с США - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Агентство РБК-Украина в понедельник сообщало, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию в Лондоне на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В украинскую делегацию было заявлено, что также войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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общество , сша, украина, лондон, андрей сибига
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ЛОНДОН, Андрей Сибига
08:53 22.04.2025
 
В Раде уже месяц ждут главу МИД Украины с докладом о переговорах с США

Гончаренко*: Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига уже месяц не приходит в Раду с докладом о переговорах с США, заявил украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко*.
Ранее украинский парламент неоднократно вызывал Сибигу для отчета о переговорах с США.
"А Сибигу мы так и не дождались через месяц в Раде, чтобы он нам сообщил хоть какие-то подробности (переговоров с США - ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Агентство РБК-Украина в понедельник сообщало, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию в Лондоне на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В украинскую делегацию было заявлено, что также войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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