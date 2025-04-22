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В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T22:28+0300
2025-04-22T22:28+0300
политика
россия
рф
санкт-петербург
сша
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков. Газета Financial Times ранее сообщила, что Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта. "Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", - сказал он РИА Новости. Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 17 апреля выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа. Ранее Песков отмечал, что контакты, подобные встрече Путина и Уиткоффа, полезны и эффективны, поскольку позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге были затронуты многие темы политического и экономического характера, а сам разговор характеризовал как "хороший".
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россия, рф, санкт-петербург, сша, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
22:28 22.04.2025
 
В Кремле прокомментировали детали разговора Путина и Уиткоффа в Петербурге

Песков посоветовал ориентироваться на первоисточники при разговоре Путина и Уиткоффа

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
© POOL
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о деталях разговора президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.
"Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники", - сказал он РИА Новости.
Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Контакты президента РФ и спецпосланника президента США посвящены украинскому урегулированию, Москва исходит из того, что подобные контакты будут продолжены, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков 17 апреля выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через Уиткоффа.
Ранее Песков отмечал, что контакты, подобные встрече Путина и Уиткоффа, полезны и эффективны, поскольку позволяют лидерам РФ и США получать информацию из первых рук. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге были затронуты многие темы политического и экономического характера, а сам разговор характеризовал как "хороший".
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ПолитикаРОССИЯРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
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