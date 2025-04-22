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СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители - 22.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители
ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T20:16+0300
2025-04-22T20:16+0300
экономика
газ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении. По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
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газ, россия, ес
Экономика, Газ, РОССИЯ, ЕС
20:16 22.04.2025
 
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители

Reuters: ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении.
По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
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