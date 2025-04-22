https://1prime.ru/20250422/reuters-856934225.html
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители
ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T20:16+0300
2025-04-22T20:16+0300
2025-04-22T20:16+0300
экономика
газ
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении. По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
https://1prime.ru/20250422/gaz-856907342.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, ес
Экономика, Газ, РОССИЯ, ЕС
СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители
Reuters: ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters
со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении.
По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
В Раде заявили, что Украина покупает российский газ через "Турецкий поток"