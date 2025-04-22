https://1prime.ru/20250422/reuters-856934225.html

СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители

СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители - 22.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители

ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T20:16+0300

2025-04-22T20:16+0300

2025-04-22T20:16+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении. По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Bloomberg передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.

https://1prime.ru/20250422/gaz-856907342.html

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