https://1prime.ru/20250422/roche-856906113.html

Швейцарская Roche инвестирует 50 миллиардов долларов в США

Швейцарская Roche инвестирует 50 миллиардов долларов в США - 22.04.2025, ПРАЙМ

Швейцарская Roche инвестирует 50 миллиардов долларов в США

Швейцарская фармкомпания Roche будет инвестировать 50 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет, что создаст 12 тысяч рабочих мест, говорится в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T09:49+0300

2025-04-22T09:49+0300

2025-04-22T09:49+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

швейцария

калифорния

дональд трамп

roche

https://cdnn.1prime.ru/img/76567/91/765679143_0:54:1500:898_1920x0_80_0_0_e8f7330715f00d2ce5e82f74f85256ac.jpg

ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Швейцарская фармкомпания Roche будет инвестировать 50 миллиардов долларов в США в течение следующих пяти лет, что создаст 12 тысяч рабочих мест, говорится в пресс-релизе компании. "Roche будет инвестировать 50 миллиардов долларов в фармацевтику и диагностику в США в течение следующих пяти лет", - сказано в документе. Уточняется, что инвестиции в размере 50 миллиардов долларов включают в себя строительство новых современных объектов для исследований и разработок, новых и расширенных производственных мощностей в штатах Индиане, Пенсильвании, Массачусетсе и Калифорнии, а также размещение дополнительных объектов, о которых будет объявлено в ближайшее время. "Эти инвестиции позволят создать более 12 000 новых рабочих мест - 1000 в Roche и более 11 000 в поддержку новых производственных мощностей в США", - подчеркивается в пресс-релизе. Ранее в апреле президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что швейцарские компании хотят инвестировать в экономику США, но хотят гарантий надежности планируемых вложений в течение следующего года. Келлер-Зуттер также поделилась деталями диалога с президентом США Дональдом Трампом, отметив желание обеих сторон прийти к конструктивному решению ситуации с американскими пошлинами в отношении Швейцарии, ставка которых составляет 31%.

https://1prime.ru/20250422/boeing-856903264.html

сша

швейцария

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, швейцария, калифорния, дональд трамп, roche