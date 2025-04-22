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В "Почте России" рассказали о разработке долгосрочной стратегии - 22.04.2025, ПРАЙМ
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В "Почте России" рассказали о разработке долгосрочной стратегии
В "Почте России" рассказали о разработке долгосрочной стратегии - 22.04.2025, ПРАЙМ
В "Почте России" рассказали о разработке долгосрочной стратегии
Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T00:46+0300
2025-04-22T00:46+0300
финансы
экономика
россия
рф
москва
почта россии
счетная палата
фнс россии
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Счетная палата проанализировала эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Согласно данным аудиторского отчета, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи. Как отметили в ведомстве, действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности компании, определенную уставом. Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации стратегии. В "Почте России" отметили, что по итогам проверки Счетной палаты, длившейся больше года, были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. "Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты", - рассказали в пресс-службе. Там добавили также, что за два года команде "Почты России" удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. "Почта России" продолжает обеспечивать выполнение социальной функции", - отметили в пресс-службе. По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
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финансы, россия, рф, москва, почта россии, счетная палата, фнс россии
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Почта России, Счетная палата, ФНС России
00:46 22.04.2025
 
В "Почте России" рассказали о разработке долгосрочной стратегии

"Почта России": стратегия разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новая долгосрочная стратегия "Почты России" разрабатывается с учетом рекомендаций Счетной палаты, сейчас на площадке правительства идет обсуждение инициатив, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Счетная палата проанализировала эффективность использования госсредств "Почтой России", выделенных в 2020–2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Согласно данным аудиторского отчета, стратегия утратила актуальность, так как не учитывает изменения конъюнктуры рынка в связи с введением санкций, а также не предусматривает модернизацию отделений почтовой связи. Как отметили в ведомстве, действующая стратегия не направлена на извлечение прибыли – основную цель деятельности компании, определенную уставом.
Помимо этого, плановые значения показателей стратегии установлены на единственный год (2025 год), что не соответствует периоду ее реализации (до 2030 года), не обеспечивает взаимосвязь с ключевым показателем эффективности и показателями бизнес-планов, а также не позволяет оценить прогресс в реализации стратегии.
В "Почте России" отметили, что по итогам проверки Счетной палаты, длившейся больше года, были определены ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время. "Сейчас на площадке правительства идет обсуждение долгосрочной стратегии, ее ключевые инициативы разработаны в том числе с опорой на рекомендации Счетной палаты", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили также, что за два года команде "Почты России" удалось запустить фундаментальные изменения. Компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда. "Почта России" продолжает обеспечивать выполнение социальной функции", - отметили в пресс-службе.
По итогам аудита Счетная палата предложила правительству РФ ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности "Почты России", а также направила обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службы (ФНС) РФ для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным нарушениям.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФМОСКВАПочта РоссииСчетная палатаФНС России
 
 
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