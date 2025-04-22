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Межгосударственные отношения России и Омана
Межгосударственные отношения России и Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Омана
Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль Саидом. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T01:01+0300
2025-04-22T01:01+0300
2025-04-22T01:01+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль Саидом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Омана.
Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 года. В 1991 году Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы Советского Союза.
Российско-оманские отношения носят традиционно дружественный характер.
23 марта 2023 года состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, который стал первым двусторонним контактом на высшем уровне в истории российско-оманских отношений.
В ходе контакта на высшем уровне был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание лидеры уделили расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.
7 декабря 2023 года президент России Владимир Путин провел беседу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязаном бен Хейсамом аль Саидом на полях инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве.
Поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
17-18 февраля 2009 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Оман с рабочим визитом. Он был принят султаном Омана Кабусом бен Саидом аль Саидом, провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви.
В последующем министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви в декабре 2008 года в Маскате, в июле 2010 года в Москве, в ноябре 2011 года в Абу-Даби, в ноябре 2012 года в Эр-Рияде (на первых министерских заседаниях стратегического диалога Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)), 3 августа 2015 года в Дохе (Катар) "на полях" совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; в сентябре 2015 года "на полях" Генассамблеи ООН, а также 3 февраля 2016 года во время рабочего визита в Оман, в ходе которого Сергей Лавров был также принят заместителем председателя Совета министров Омана Фахдом аль Саидом.
Сергей Лавров провел встречу с Юсефом бен Аляви 26 февраля 2016 года в Москве "на полях" 3-й сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, а также 26 мая 2016 года в Москве "на полях" четвертого министерского раунда стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
10 июля 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял генерального секретаря министерства иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, находящегося в Москве с рабочим визитом.
18 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсефом Бен Аляви, находящимся в Москве с рабочим визитом.
11 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Оман, где был принят султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, провел переговоры с вице-премьером Фахдом аль Саидом и министром иностранных дел Бадром аль-Бусаиди.
11 июля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, находящимся в Москве с рабочим визитом. Глава МИД Омана передал личное послание Султана Хейсама бен Тарека аль Саида на имя президента России Владимира Путина. Глава МИД Омана также встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Активно развиваются межпарламентские связи.
11-12 апреля 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Оман с рабочим визитом. В Маскате глава российской делегации провела встречи с председателем Государственного совета (верхняя палата) Яхьей бен Махфузом аль-Манзери, заместителем премьер-министра Фахдом бен Махмудом аль-Саидом, а также с генеральным секретарем МИД Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди.
9 апреля 2019 года в Москве состоялась встреча Валентины Матвиенко с председателем Государственного совета Омана Яхьей бен Махфузом аль-Манзери. 10 апреля он выступил на пленарном заседании Совета Федерации.
В июле 2019 года оманская делегация во главе с заместителем председателя Государственного Совета Султаната Оман Мохаммедом Абу Бакаром аль Хассани приняла участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
В марте 2023 года Маскат посетила делегация Совета Федерации РФ во главе с заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмадом Ахмадовым.
14 октября 2023 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Государственного Совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили "на полях" девятого Саммита спикеров парламентов стран "Группы двадцати" в Нью-Дели.
В октябре 2023 года Оман посетила делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Советом Султаната Оман.
В рамках рабочего визита делегации состоялась встреча руководителя группы, заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмада Ахмадова с председателем Государственного Совета Султаната Оман Абдельмаликом аль-Халили.
22 мая 2024 года первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков встретился с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили. Председатель Госсовета Омана также встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и выступил на пленарном заседании Совета Федерации.
29 сентября 2024 года председатель Консультативного совета Султаната Оман Халед Бен Хиляль Аль-Маавали прибыл в Москву с официальным визитом. 30 сентября прошли его переговоры с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
2 октября 2024 года состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.
Развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, правоохранительных структур и органов безопасности двух стран.
25 сентября 2023 года Россия и Оман провели в Маскате консультации по безопасности, в ходе которых обсуждалось сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Состоялись переговоры с главой Султанской Канцелярии султаном Мухаммедом Ан-Наамани.
Продвигается российско-оманского межбанковское сотрудничество. 24 ноября 2022 года Маскат посетила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в сопровождении президента – председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина. Состоялись переговоры с председателем совета директоров ЦБ Омана Теймуром Аль Саидом.
Развиваются торгово-экономические отношения России и Омана.
Распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2025 года учреждена Совместная российско-оманская комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
В 2023 году между странами было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно способствовало повышению торговых связей между компаниями.
По данным ФТС России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. Экспорт из России в Оман увеличился на 46,3%, с 168,7 миллиона долларов до 246,8 миллиона долларов, российский импорт из Омана – на 33,5%, с 3,0 до 4,0 миллиона долларов.
В 2022 году основные статьи российского экспорта в Оман составили следующие товарные группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты; импорта – продукция химической промышленности, минеральные продукты и другие товары.
По итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов.
Развивается сотрудничество в несырьевом секторе, в частности, экспорт трубной продукции для нефтегазовой отрасли. В 2017 году в Сохаре был запущен завод по производству электрических погружных насосов, построенный российской компанией.
Значительный потенциал сотрудничества имеется в агропромышленном комплексе. Россия – ключевой поставщик пшеницы в султанат (более 275 тысяч тонн в 2023 году), в то время как Оман экспортирует в РФ преимущественно рыбу. Россия имеет значимое торговое преимущество в поставках сельхозпродукции, мяса и птицы в Оман.
В энергетической сфере интерес к налаживанию сотрудничества с оманцами проявляют АО "Зарубежнефть" (разведка и добыча углеводородов, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, разработка трудноизвлекаемых запасов, совместная проектная и инжиниринговая деятельность), АО "Росгеология" (доразведка запасов кварцевого сырья и проведение технологических испытаний для разработки способа получения особого кварца). К числу перспективных проектов относится также участие ПАО "Газпром" в строительстве газопровода из Ирана до оманского порта Сохар.
В декабре 2022 года ПАО "Лукойл" подал заявку на участие в тендерном процессе на покупку 40% доли участия в Блоках 60 и 48. Компания получила приглашение на участие во втором этапе тендера.
Большие перспективы сотрудничества – в сфере транспорта, строительства и логистики - в частности, это проект международного транспортного коридора "Север - Юг". В июне 2024 года российская сторона предложила Оману изучить возможность подключения портовой инфраструктуры своей страны для аккумуляции грузов, создания транспортно-логистического хаба и организации морских линий. Все это будет способствовать росту грузооборота, в том числе в рамках коридора "Север-Юг".
В работе находится межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта. Обсуждается возможность заключения Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.
С 2005 года функционирует Российско-оманский деловой совет (РОДС).
В июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялся бизнес-диалог "Россия-Оман". По словам министр экономического развития России Максима Решетникова, Оман – точка входа России на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2,1 триллиона долларов.
В октябре 2024 года в Маскате при поддержке Российского экспортного центра состоялась многоотраслевая бизнес-миссия Made in Russia. В ней приняли участие 39 российских компаний, прошло более 300 встреч с более чем 50 оманскими компаниями. Экспортный потенциал переговоров составил 38 миллионов долларов, особый интерес вызвали российские сельскохозяйственные товары и инновационные решения в нефтедобыче, направленные на решение проблемы обводненности пластов. Параллельно прошла бизнес-миссия с участием 15 высокотехнологичных компаний из Москвы.
Продвигаются связи с Оманом в культурно-гуманитарной сфере.
В марте 2023 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в качестве почетного гостя султана Омана Хейсама бен Тарека принял участие в церемонии открытия нового музея "Оман сквозь времена" в Эд-Дахилии.
Султан Хейсам в беседе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским выразил желание продолжить программу музейных обменов "днями" и "залами" Эрмитажа в Омане и Омана в Эрмитаже, а также реализацию других совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. Среди них – организация стажировки оманских реставраторов в Петербурге и участие эрмитажных реставраторов в спасении рельефов из сирийской Пальмиры. В ходе переговоров с директором Национального музея Омана Джамалем аль-Мусави обсуждались темы и даты проведения будущих выставок, организация и проведение различных мероприятий.
В ноябре 2023 года делегация султаната Оман во главе с генеральным секретарем Национального музея приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. На мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальным музеем Султаната Оман и российскими музеями: Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей, Музеями Московского Кремля, Музеем архитектуры имени Щусева.
В феврале 2024 года состоялся рабочий визит министра культуры РФ Ольги Любимовой и сопровождающей делегации в Султанат Оман. Состоялись встречи с руководителями профильных ведомств и учреждений культуры Султаната.
В июле-сентябре 2024 года в выставочном зале Патриаршего дворца Кремля прошла выставка "Серебряные сокровища Омана" из собрания Национального музея страны. Проект стал первым примером совместной работы Музеев Московского Кремля и Национального музея Омана.
В июне 2025 года в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной пройдет "Выставка работ из национального музея Султаната Оман". В экспозиции представят археологические находки, шедевры живописи, элементы национального костюма и предметы современного искусства. Ответную выставку галерея направит в Оман в конце 2025 - начале 2026 года. Россию представят художники-авангардисты. Выставка станет частью проекта "Русские сезоны" в Султанате Оман.
В феврале 2025 года программа "Русских сезонов"-2025 продолжилась в рамках Весеннего фестиваля в Султанате Оман.
Развивается сотрудничество в сфере образования.
Министерство образования и науки РФ ежегодно предоставляет стипендии для обучения оманских студентов в российских вузах по различным специальностям.
На учебный 2024/2025 год российская квота на получение высшего образования для оманских студентов составляет 35 мест.
В феврале 2024 года в ходе визита в Оман проректора Казанского федерального университета (КФУ) было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Султана Кабуса, предусматривающее дальнейшее развитие совместных проектов, включая программы двойных дипломов, и публикаций, начатых Институтом геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
В июле 2024 года, в рамках визита делегации Омана Университет Султана Кабуса заключил соглашения с МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом о партнерстве в сфере образования и науки, предусматривающее академический обмен и сотрудничество в исследованиях.
Налаживается сотрудничество между университетом Низвы в Омане и НИУ ВШЭ.
13-16 октября 2024 года делегация Совета Федерации находилась с рабочим визитом в Омане. В ходе поездки сенаторы приняли участие в церемонии открытия 11-й Международной выставки высшего образования, на которой были представлены несколько ведущих вузов России.
Развивается сотрудничество в области туризма, расширяется туристический обмен.
В ноябре 2024 года в России открылся офис по туризму Султаната Оман.
Между странами осуществляется прямое авиасообщение.
В 2023 году количество туристических поездок из Омана в Россию увеличилось в три раза – до 1,8 тысяч поездок. Российские туристы увеличили количество поездок в 17 раз –до 40 тысяч поездок.
В апреле 2025 года Россия и Оман отменили визовые ограничения в двустороннем порядке.
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россия, мировая экономика, оман, москва, рф, сергей лавров, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации, мид, госдума
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ОМАН, МОСКВА, РФ, Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации, МИД, Госдума
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль Саидом.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Омана.
Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 года. В 1991 году Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы Советского Союза.
Российско-оманские отношения носят традиционно дружественный характер.
23 марта 2023 года состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, который стал первым двусторонним контактом на высшем уровне в истории российско-оманских отношений.
В ходе контакта на высшем уровне был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание лидеры уделили расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.
7 декабря 2023 года президент России Владимир Путин провел беседу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязаном бен Хейсамом аль Саидом на полях инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве.
Поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
17-18 февраля 2009 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Оман с рабочим визитом. Он был принят султаном Омана Кабусом бен Саидом аль Саидом, провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви.
В последующем министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви в декабре 2008 года в Маскате, в июле 2010 года в Москве, в ноябре 2011 года в Абу-Даби, в ноябре 2012 года в Эр-Рияде (на первых министерских заседаниях стратегического диалога Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)), 3 августа 2015 года в Дохе (Катар) "на полях" совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; в сентябре 2015 года "на полях" Генассамблеи ООН, а также 3 февраля 2016 года во время рабочего визита в Оман, в ходе которого Сергей Лавров был также принят заместителем председателя Совета министров Омана Фахдом аль Саидом.
Сергей Лавров провел встречу с Юсефом бен Аляви 26 февраля 2016 года в Москве "на полях" 3-й сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, а также 26 мая 2016 года в Москве "на полях" четвертого министерского раунда стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.
10 июля 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял генерального секретаря министерства иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, находящегося в Москве с рабочим визитом.
18 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсефом Бен Аляви, находящимся в Москве с рабочим визитом.
11 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Оман, где был принят султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, провел переговоры с вице-премьером Фахдом аль Саидом и министром иностранных дел Бадром аль-Бусаиди.
11 июля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, находящимся в Москве с рабочим визитом. Глава МИД Омана передал личное послание Султана Хейсама бен Тарека аль Саида на имя президента России Владимира Путина. Глава МИД Омана также встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Активно развиваются межпарламентские связи.
11-12 апреля 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Оман с рабочим визитом. В Маскате глава российской делегации провела встречи с председателем Государственного совета (верхняя палата) Яхьей бен Махфузом аль-Манзери, заместителем премьер-министра Фахдом бен Махмудом аль-Саидом, а также с генеральным секретарем МИД Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди.
9 апреля 2019 года в Москве состоялась встреча Валентины Матвиенко с председателем Государственного совета Омана Яхьей бен Махфузом аль-Манзери. 10 апреля он выступил на пленарном заседании Совета Федерации.
В июле 2019 года оманская делегация во главе с заместителем председателя Государственного Совета Султаната Оман Мохаммедом Абу Бакаром аль Хассани приняла участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
В марте 2023 года Маскат посетила делегация Совета Федерации РФ во главе с заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмадом Ахмадовым.
14 октября 2023 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Государственного Совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили "на полях" девятого Саммита спикеров парламентов стран "Группы двадцати" в Нью-Дели.
В октябре 2023 года Оман посетила делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Советом Султаната Оман.
В рамках рабочего визита делегации состоялась встреча руководителя группы, заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмада Ахмадова с председателем Государственного Совета Султаната Оман Абдельмаликом аль-Халили.
22 мая 2024 года первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков встретился с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили. Председатель Госсовета Омана также встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и выступил на пленарном заседании Совета Федерации.
29 сентября 2024 года председатель Консультативного совета Султаната Оман Халед Бен Хиляль Аль-Маавали прибыл в Москву с официальным визитом. 30 сентября прошли его переговоры с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
2 октября 2024 года состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали.
Развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, правоохранительных структур и органов безопасности двух стран.
25 сентября 2023 года Россия и Оман провели в Маскате консультации по безопасности, в ходе которых обсуждалось сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Состоялись переговоры с главой Султанской Канцелярии султаном Мухаммедом Ан-Наамани.
Продвигается российско-оманского межбанковское сотрудничество. 24 ноября 2022 года Маскат посетила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в сопровождении президента – председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина. Состоялись переговоры с председателем совета директоров ЦБ Омана Теймуром Аль Саидом.
Развиваются торгово-экономические отношения России и Омана.
Распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2025 года учреждена Совместная российско-оманская комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
В 2023 году между странами было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно способствовало повышению торговых связей между компаниями.
По данным ФТС России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. Экспорт из России в Оман увеличился на 46,3%, с 168,7 миллиона долларов до 246,8 миллиона долларов, российский импорт из Омана – на 33,5%, с 3,0 до 4,0 миллиона долларов.
В 2022 году основные статьи российского экспорта в Оман составили следующие товарные группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты; импорта – продукция химической промышленности, минеральные продукты и другие товары.
По итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов.
Развивается сотрудничество в несырьевом секторе, в частности, экспорт трубной продукции для нефтегазовой отрасли. В 2017 году в Сохаре был запущен завод по производству электрических погружных насосов, построенный российской компанией.
Значительный потенциал сотрудничества имеется в агропромышленном комплексе. Россия – ключевой поставщик пшеницы в султанат (более 275 тысяч тонн в 2023 году), в то время как Оман экспортирует в РФ преимущественно рыбу. Россия имеет значимое торговое преимущество в поставках сельхозпродукции, мяса и птицы в Оман.
В энергетической сфере интерес к налаживанию сотрудничества с оманцами проявляют АО "Зарубежнефть" (разведка и добыча углеводородов, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, разработка трудноизвлекаемых запасов, совместная проектная и инжиниринговая деятельность), АО "Росгеология" (доразведка запасов кварцевого сырья и проведение технологических испытаний для разработки способа получения особого кварца). К числу перспективных проектов относится также участие ПАО "Газпром" в строительстве газопровода из Ирана до оманского порта Сохар.
В декабре 2022 года ПАО "Лукойл" подал заявку на участие в тендерном процессе на покупку 40% доли участия в Блоках 60 и 48. Компания получила приглашение на участие во втором этапе тендера.
Большие перспективы сотрудничества – в сфере транспорта, строительства и логистики - в частности, это проект международного транспортного коридора "Север - Юг". В июне 2024 года российская сторона предложила Оману изучить возможность подключения портовой инфраструктуры своей страны для аккумуляции грузов, создания транспортно-логистического хаба и организации морских линий. Все это будет способствовать росту грузооборота, в том числе в рамках коридора "Север-Юг".
В работе находится межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта. Обсуждается возможность заключения Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.
С 2005 года функционирует Российско-оманский деловой совет (РОДС).
В июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялся бизнес-диалог "Россия-Оман". По словам министр экономического развития России Максима Решетникова, Оман – точка входа России на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2,1 триллиона долларов.
В октябре 2024 года в Маскате при поддержке Российского экспортного центра состоялась многоотраслевая бизнес-миссия Made in Russia. В ней приняли участие 39 российских компаний, прошло более 300 встреч с более чем 50 оманскими компаниями. Экспортный потенциал переговоров составил 38 миллионов долларов, особый интерес вызвали российские сельскохозяйственные товары и инновационные решения в нефтедобыче, направленные на решение проблемы обводненности пластов. Параллельно прошла бизнес-миссия с участием 15 высокотехнологичных компаний из Москвы.
Продвигаются связи с Оманом в культурно-гуманитарной сфере.
В марте 2023 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в качестве почетного гостя султана Омана Хейсама бен Тарека принял участие в церемонии открытия нового музея "Оман сквозь времена" в Эд-Дахилии.
Султан Хейсам в беседе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским выразил желание продолжить программу музейных обменов "днями" и "залами" Эрмитажа в Омане и Омана в Эрмитаже, а также реализацию других совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. Среди них – организация стажировки оманских реставраторов в Петербурге и участие эрмитажных реставраторов в спасении рельефов из сирийской Пальмиры. В ходе переговоров с директором Национального музея Омана Джамалем аль-Мусави обсуждались темы и даты проведения будущих выставок, организация и проведение различных мероприятий.
В ноябре 2023 года делегация султаната Оман во главе с генеральным секретарем Национального музея приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. На мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальным музеем Султаната Оман и российскими музеями: Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей, Музеями Московского Кремля, Музеем архитектуры имени Щусева.
В феврале 2024 года состоялся рабочий визит министра культуры РФ Ольги Любимовой и сопровождающей делегации в Султанат Оман. Состоялись встречи с руководителями профильных ведомств и учреждений культуры Султаната.
В июле-сентябре 2024 года в выставочном зале Патриаршего дворца Кремля прошла выставка "Серебряные сокровища Омана" из собрания Национального музея страны. Проект стал первым примером совместной работы Музеев Московского Кремля и Национального музея Омана.
В июне 2025 года в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной пройдет "Выставка работ из национального музея Султаната Оман". В экспозиции представят археологические находки, шедевры живописи, элементы национального костюма и предметы современного искусства. Ответную выставку галерея направит в Оман в конце 2025 - начале 2026 года. Россию представят художники-авангардисты. Выставка станет частью проекта "Русские сезоны" в Султанате Оман.
В феврале 2025 года программа "Русских сезонов"-2025 продолжилась в рамках Весеннего фестиваля в Султанате Оман.
Развивается сотрудничество в сфере образования.
Министерство образования и науки РФ ежегодно предоставляет стипендии для обучения оманских студентов в российских вузах по различным специальностям.
На учебный 2024/2025 год российская квота на получение высшего образования для оманских студентов составляет 35 мест.
В феврале 2024 года в ходе визита в Оман проректора Казанского федерального университета (КФУ) было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Султана Кабуса, предусматривающее дальнейшее развитие совместных проектов, включая программы двойных дипломов, и публикаций, начатых Институтом геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
В июле 2024 года, в рамках визита делегации Омана Университет Султана Кабуса заключил соглашения с МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом о партнерстве в сфере образования и науки, предусматривающее академический обмен и сотрудничество в исследованиях.
Налаживается сотрудничество между университетом Низвы в Омане и НИУ ВШЭ.
13-16 октября 2024 года делегация Совета Федерации находилась с рабочим визитом в Омане. В ходе поездки сенаторы приняли участие в церемонии открытия 11-й Международной выставки высшего образования, на которой были представлены несколько ведущих вузов России.
Развивается сотрудничество в области туризма, расширяется туристический обмен.
В ноябре 2024 года в России открылся офис по туризму Султаната Оман.
Между странами осуществляется прямое авиасообщение.
В 2023 году количество туристических поездок из Омана в Россию увеличилось в три раза – до 1,8 тысяч поездок. Российские туристы увеличили количество поездок в 17 раз –до 40 тысяч поездок.
В апреле 2025 года Россия и Оман отменили визовые ограничения в двустороннем порядке.