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Межгосударственные отношения России и Омана

Межгосударственные отношения России и Омана - 22.04.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Омана

Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль Саидом. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T01:01+0300

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2025-04-22T01:01+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком аль Саидом. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Омана. Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26 сентября 1985 года. В 1991 году Оман официально признал Российскую Федерацию в качестве правопреемницы Советского Союза. Российско-оманские отношения носят традиционно дружественный характер. 23 марта 2023 года состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, который стал первым двусторонним контактом на высшем уровне в истории российско-оманских отношений. В ходе контакта на высшем уровне был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание лидеры уделили расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере. 7 декабря 2023 года президент России Владимир Путин провел беседу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязаном бен Хейсамом аль Саидом на полях инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве. Поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран. 17-18 февраля 2009 года глава МИД России Сергей Лавров посетил Оман с рабочим визитом. Он был принят султаном Омана Кабусом бен Саидом аль Саидом, провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви. В последующем министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсефом бен Аляви в декабре 2008 года в Маскате, в июле 2010 года в Москве, в ноябре 2011 года в Абу-Даби, в ноябре 2012 года в Эр-Рияде (на первых министерских заседаниях стратегического диалога Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)), 3 августа 2015 года в Дохе (Катар) "на полях" совещании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива; в сентябре 2015 года "на полях" Генассамблеи ООН, а также 3 февраля 2016 года во время рабочего визита в Оман, в ходе которого Сергей Лавров был также принят заместителем председателя Совета министров Омана Фахдом аль Саидом. Сергей Лавров провел встречу с Юсефом бен Аляви 26 февраля 2016 года в Москве "на полях" 3-й сессии Российско-Арабского форума сотрудничества, а также 26 мая 2016 года в Москве "на полях" четвертого министерского раунда стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. 10 июля 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял генерального секретаря министерства иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди, находящегося в Москве с рабочим визитом. 18 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсефом Бен Аляви, находящимся в Москве с рабочим визитом. 11 мая 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Оман, где был принят султаном Омана Хейсамом бен Тареком аль Саидом, провел переговоры с вице-премьером Фахдом аль Саидом и министром иностранных дел Бадром аль-Бусаиди. 11 июля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди, находящимся в Москве с рабочим визитом. Глава МИД Омана передал личное послание Султана Хейсама бен Тарека аль Саида на имя президента России Владимира Путина. Глава МИД Омана также встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Активно развиваются межпарламентские связи. 11-12 апреля 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Оман с рабочим визитом. В Маскате глава российской делегации провела встречи с председателем Государственного совета (верхняя палата) Яхьей бен Махфузом аль-Манзери, заместителем премьер-министра Фахдом бен Махмудом аль-Саидом, а также с генеральным секретарем МИД Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди. 9 апреля 2019 года в Москве состоялась встреча Валентины Матвиенко с председателем Государственного совета Омана Яхьей бен Махфузом аль-Манзери. 10 апреля он выступил на пленарном заседании Совета Федерации. В июле 2019 года оманская делегация во главе с заместителем председателя Государственного Совета Султаната Оман Мохаммедом Абу Бакаром аль Хассани приняла участие во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. В марте 2023 года Маскат посетила делегация Совета Федерации РФ во главе с заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмадом Ахмадовым. 14 октября 2023 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Государственного Совета Омана Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили "на полях" девятого Саммита спикеров парламентов стран "Группы двадцати" в Нью-Дели. В октябре 2023 года Оман посетила делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Советом Султаната Оман. В рамках рабочего визита делегации состоялась встреча руководителя группы, заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмада Ахмадова с председателем Государственного Совета Султаната Оман Абдельмаликом аль-Халили. 22 мая 2024 года первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков встретился с председателем Государственного совета Султаната Оман Абдельмаликом бен Абдаллой аль-Халили. Председатель Госсовета Омана также встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и выступил на пленарном заседании Совета Федерации. 29 сентября 2024 года председатель Консультативного совета Султаната Оман Халед Бен Хиляль Аль-Маавали прибыл в Москву с официальным визитом. 30 сентября прошли его переговоры с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 2 октября 2024 года состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с председателем Консультативного совета Омана Халедом Аль-Маавали. Развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, правоохранительных структур и органов безопасности двух стран. 25 сентября 2023 года Россия и Оман провели в Маскате консультации по безопасности, в ходе которых обсуждалось сотрудничество по линии кибербезопасности и спецслужб, а также экономические проекты. Российскую делегацию возглавлял секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Состоялись переговоры с главой Султанской Канцелярии султаном Мухаммедом Ан-Наамани. Продвигается российско-оманского межбанковское сотрудничество. 24 ноября 2022 года Маскат посетила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в сопровождении президента – председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина. Состоялись переговоры с председателем совета директоров ЦБ Омана Теймуром Аль Саидом. Развиваются торгово-экономические отношения России и Омана. Распоряжением правительства РФ от 17 апреля 2025 года учреждена Совместная российско-оманская комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. В 2023 году между странами было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно способствовало повышению торговых связей между компаниями. По данным ФТС России, объем взаимной торговли России с Оманом в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) увеличился на 46,1%, с 171,7 миллиона долларов до 250,8 миллиона долларов. Экспорт из России в Оман увеличился на 46,3%, с 168,7 миллиона долларов до 246,8 миллиона долларов, российский импорт из Омана – на 33,5%, с 3,0 до 4,0 миллиона долларов. В 2022 году основные статьи российского экспорта в Оман составили следующие товарные группы: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты; импорта – продукция химической промышленности, минеральные продукты и другие товары. По итогам 2023 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 60% и превысил 400 миллионов долларов. Развивается сотрудничество в несырьевом секторе, в частности, экспорт трубной продукции для нефтегазовой отрасли. В 2017 году в Сохаре был запущен завод по производству электрических погружных насосов, построенный российской компанией. Значительный потенциал сотрудничества имеется в агропромышленном комплексе. Россия – ключевой поставщик пшеницы в султанат (более 275 тысяч тонн в 2023 году), в то время как Оман экспортирует в РФ преимущественно рыбу. Россия имеет значимое торговое преимущество в поставках сельхозпродукции, мяса и птицы в Оман. В энергетической сфере интерес к налаживанию сотрудничества с оманцами проявляют АО "Зарубежнефть" (разведка и добыча углеводородов, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях, разработка трудноизвлекаемых запасов, совместная проектная и инжиниринговая деятельность), АО "Росгеология" (доразведка запасов кварцевого сырья и проведение технологических испытаний для разработки способа получения особого кварца). К числу перспективных проектов относится также участие ПАО "Газпром" в строительстве газопровода из Ирана до оманского порта Сохар. В декабре 2022 года ПАО "Лукойл" подал заявку на участие в тендерном процессе на покупку 40% доли участия в Блоках 60 и 48. Компания получила приглашение на участие во втором этапе тендера. Большие перспективы сотрудничества – в сфере транспорта, строительства и логистики - в частности, это проект международного транспортного коридора "Север - Юг". В июне 2024 года российская сторона предложила Оману изучить возможность подключения портовой инфраструктуры своей страны для аккумуляции грузов, создания транспортно-логистического хаба и организации морских линий. Все это будет способствовать росту грузооборота, в том числе в рамках коридора "Север-Юг". В работе находится межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта. Обсуждается возможность заключения Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. С 2005 года функционирует Российско-оманский деловой совет (РОДС). В июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялся бизнес-диалог "Россия-Оман". По словам министр экономического развития России Максима Решетникова, Оман – точка входа России на рынок стран Персидского залива, который оценивается в 2,1 триллиона долларов. В октябре 2024 года в Маскате при поддержке Российского экспортного центра состоялась многоотраслевая бизнес-миссия Made in Russia. В ней приняли участие 39 российских компаний, прошло более 300 встреч с более чем 50 оманскими компаниями. Экспортный потенциал переговоров составил 38 миллионов долларов, особый интерес вызвали российские сельскохозяйственные товары и инновационные решения в нефтедобыче, направленные на решение проблемы обводненности пластов. Параллельно прошла бизнес-миссия с участием 15 высокотехнологичных компаний из Москвы. Продвигаются связи с Оманом в культурно-гуманитарной сфере. В марте 2023 года генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в качестве почетного гостя султана Омана Хейсама бен Тарека принял участие в церемонии открытия нового музея "Оман сквозь времена" в Эд-Дахилии. Султан Хейсам в беседе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским выразил желание продолжить программу музейных обменов "днями" и "залами" Эрмитажа в Омане и Омана в Эрмитаже, а также реализацию других совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. Среди них – организация стажировки оманских реставраторов в Петербурге и участие эрмитажных реставраторов в спасении рельефов из сирийской Пальмиры. В ходе переговоров с директором Национального музея Омана Джамалем аль-Мусави обсуждались темы и даты проведения будущих выставок, организация и проведение различных мероприятий. В ноябре 2023 года делегация султаната Оман во главе с генеральным секретарем Национального музея приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур. На мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между Национальным музеем Султаната Оман и российскими музеями: Государственным Эрмитажем, Третьяковской галереей, Музеями Московского Кремля, Музеем архитектуры имени Щусева. В феврале 2024 года состоялся рабочий визит министра культуры РФ Ольги Любимовой и сопровождающей делегации в Султанат Оман. Состоялись встречи с руководителями профильных ведомств и учреждений культуры Султаната. В июле-сентябре 2024 года в выставочном зале Патриаршего дворца Кремля прошла выставка "Серебряные сокровища Омана" из собрания Национального музея страны. Проект стал первым примером совместной работы Музеев Московского Кремля и Национального музея Омана. В июне 2025 года в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной пройдет "Выставка работ из национального музея Султаната Оман". В экспозиции представят археологические находки, шедевры живописи, элементы национального костюма и предметы современного искусства. Ответную выставку галерея направит в Оман в конце 2025 - начале 2026 года. Россию представят художники-авангардисты. Выставка станет частью проекта "Русские сезоны" в Султанате Оман. В феврале 2025 года программа "Русских сезонов"-2025 продолжилась в рамках Весеннего фестиваля в Султанате Оман. Развивается сотрудничество в сфере образования. Министерство образования и науки РФ ежегодно предоставляет стипендии для обучения оманских студентов в российских вузах по различным специальностям. На учебный 2024/2025 год российская квота на получение высшего образования для оманских студентов составляет 35 мест. В феврале 2024 года в ходе визита в Оман проректора Казанского федерального университета (КФУ) было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Султана Кабуса, предусматривающее дальнейшее развитие совместных проектов, включая программы двойных дипломов, и публикаций, начатых Институтом геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В июле 2024 года, в рамках визита делегации Омана Университет Султана Кабуса заключил соглашения с МГУ имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом о партнерстве в сфере образования и науки, предусматривающее академический обмен и сотрудничество в исследованиях. Налаживается сотрудничество между университетом Низвы в Омане и НИУ ВШЭ. 13-16 октября 2024 года делегация Совета Федерации находилась с рабочим визитом в Омане. В ходе поездки сенаторы приняли участие в церемонии открытия 11-й Международной выставки высшего образования, на которой были представлены несколько ведущих вузов России. Развивается сотрудничество в области туризма, расширяется туристический обмен. В ноябре 2024 года в России открылся офис по туризму Султаната Оман. Между странами осуществляется прямое авиасообщение. В 2023 году количество туристических поездок из Омана в Россию увеличилось в три раза – до 1,8 тысяч поездок. Российские туристы увеличили количество поездок в 17 раз –до 40 тысяч поездок. В апреле 2025 года Россия и Оман отменили визовые ограничения в двустороннем порядке.

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