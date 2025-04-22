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В России сократилось число льготных жилищных кредитов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/rossija-856900595.html
В России сократилось число льготных жилищных кредитов
В России сократилось число льготных жилищных кредитов - 22.04.2025, ПРАЙМ
В России сократилось число льготных жилищных кредитов
В прошлом квартале всего в стране было выдано льготных жилищных кредитов на сумму 466,41 миллиарда рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T03:50+0300
2025-04-22T03:50+0300
финансы
банки
экономика
москва
московская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В прошлом квартале всего в стране было выдано льготных жилищных кредитов на сумму 466,41 миллиарда рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "Всего в первом квартале этого года было оформлено 84,33 тысячи льготных жилищных кредитов на 466,41 миллиарда рублей. На их долю пришлось 66% от общего количества и 85% от общего объема выдач ипотечных ссуд... По сравнению с результатами ипотечного кредитования в первом квартале 2024 года количество выдач кредитов с господдержкой сократилось на 40%, а объем – на 37%. С января по март прошлого года было выдано 140,80 тысячи кредитов на 736,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В том числе, согласно данным ОКБ, за март банки выдали 35,45 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 197 миллиардов рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 68% от общего количества и 86% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья в этом месяце. В годовом отношении количество выдач сократилось на 44%, объем – на 41%. Средний размер льготного ипотечного кредита в марте составил 5,56 миллиона рублей, что на 5% выше, чем в марте 2024 года, когда он был равен 5,29 миллиона рублей. Средний срок кредитования был равен 308 месяцам, что на четыре месяца меньше, чем в марте 2024 года. А в феврале доля льготной ипотеки составляла 67% от общего количества и 86% от общего объема выдач, также отмечает ОКБ. Сообщается также, что в региональном разрезе в пятёрку лидеров по объемам льготного ипотечного кредитования в марте вошли: Москва – 3,38 тысячи кредитов на 26,62 миллиарда рублей, Московская область – 2,32 тысячи кредитов на 16,45 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,84 тысячи кредитов на 12,37 миллиарда рублей, Краснодарский край – 1,35 тысячи кредитов на 7,21 миллиарда рублей и Татарстан – 1,2 тысячи кредитов на 6,5 миллиарда рублей. Льготная ипотека - кредитование с господдержкой на жилье под сниженный процент. По условиям программы, разницу между рыночной и сниженной ставками компенсирует государство. Для получения льготной ипотеки клиент и объект покупки должны соответствовать условиям программы. В России с 1 июля прошлого года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. При этом продолжают действовать адресные программы семейной, "IT-", "арктической" и "дальневосточной" ипотеки.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, банки, москва, московская область, санкт-петербург
Финансы, Банки, Экономика, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:50 22.04.2025
 
В России сократилось число льготных жилищных кредитов

ОКБ: в первом квартале выдано льготных жилищных кредитов на 466,41 миллиарда рублей

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В прошлом квартале всего в стране было выдано льготных жилищных кредитов на сумму 466,41 миллиарда рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Всего в первом квартале этого года было оформлено 84,33 тысячи льготных жилищных кредитов на 466,41 миллиарда рублей. На их долю пришлось 66% от общего количества и 85% от общего объема выдач ипотечных ссуд... По сравнению с результатами ипотечного кредитования в первом квартале 2024 года количество выдач кредитов с господдержкой сократилось на 40%, а объем – на 37%. С января по март прошлого года было выдано 140,80 тысячи кредитов на 736,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В том числе, согласно данным ОКБ, за март банки выдали 35,45 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на 197 миллиардов рублей. На долю льготной ипотеки пришлось 68% от общего количества и 86% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья в этом месяце. В годовом отношении количество выдач сократилось на 44%, объем – на 41%.
Средний размер льготного ипотечного кредита в марте составил 5,56 миллиона рублей, что на 5% выше, чем в марте 2024 года, когда он был равен 5,29 миллиона рублей. Средний срок кредитования был равен 308 месяцам, что на четыре месяца меньше, чем в марте 2024 года. А в феврале доля льготной ипотеки составляла 67% от общего количества и 86% от общего объема выдач, также отмечает ОКБ.
Сообщается также, что в региональном разрезе в пятёрку лидеров по объемам льготного ипотечного кредитования в марте вошли: Москва – 3,38 тысячи кредитов на 26,62 миллиарда рублей, Московская область – 2,32 тысячи кредитов на 16,45 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 1,84 тысячи кредитов на 12,37 миллиарда рублей, Краснодарский край – 1,35 тысячи кредитов на 7,21 миллиарда рублей и Татарстан – 1,2 тысячи кредитов на 6,5 миллиарда рублей.
Льготная ипотека - кредитование с господдержкой на жилье под сниженный процент. По условиям программы, разницу между рыночной и сниженной ставками компенсирует государство. Для получения льготной ипотеки клиент и объект покупки должны соответствовать условиям программы. В России с 1 июля прошлого года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. При этом продолжают действовать адресные программы семейной, "IT-", "арктической" и "дальневосточной" ипотеки.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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