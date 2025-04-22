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Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T04:17+0300
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экономика
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов.
В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона).
Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
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бизнес, россия, китай, москва, мьянма
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, МЬЯНМА
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, экспорт нарастил в 1,7 раза
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов.
В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона).
Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.