Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/rossija-856900690.html
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T04:17+0300
2025-04-22T04:17+0300
экономика
бизнес
россия
китай
москва
мьянма
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856900690.jpg?1745284660
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов. В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона). Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
китай
москва
мьянма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, москва, мьянма
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, МЬЯНМА
04:17 22.04.2025
 
Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть

Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, экспорт нарастил в 1,7 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила закупки пива из Китая на треть, при этом сама нарастила его экспорт на китайский рынок в 1,7 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в начале весны китайские компании продали на российский рынок пива на 3,2 миллиона долларов - это примерно на треть больше, чем в феврале этого года и марте прошлого. Одновременно мартовская стоимость поставок стала максимальной с октября прошлого года, когда в Россию было отгружено китайского пива на 3,8 миллиона долларов.
В результате Россия была второй среди стран по закупкам китайского пива. Лидером была Мьянма (на 6,5 миллиона долларов), а тройку лидеров замкнули ОАЭ (1,6 миллиона).
Сама Россия также заметно нарастила экспорт этой алкогольной продукции в Китай - до 1,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше как месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙМОСКВАМЬЯНМА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала