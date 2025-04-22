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Спрос на дебетовые карты в России вырос более чем на четверть

Спрос на дебетовые карты в России вырос более чем на четверть - 22.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на дебетовые карты в России вырос более чем на четверть

Спрос на дебетовые карты в России за прошлый квартал вырос более чем на четверть, сообщили РИА Новости в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру". | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T05:27+0300

2025-04-22T05:27+0300

2025-04-22T05:27+0300

финансы

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Спрос на дебетовые карты в России за прошлый квартал вырос более чем на четверть, сообщили РИА Новости в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру". "В первом квартале 2025 года, по данным "Выберу.ру", спрос на дебетовые карты вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% по отношению к последнему кварталу 2024 года", - говорится в исследовании. Эксперты маркетплейса выделяют три причины роста интереса к дебетовым продуктам: более внимательное отношение людей к собственным расходам, активное развитие банками дебетовых предложений и снижение интереса к кредитным картам. Также в исследовании отмечается, что чаще всего оформляют дополнительные дебетовые карты для оплаты подписок и онлайн-сервисов (33%), накоплений и распределения бюджета (27%), путешествий и валютных расходов (21%). Остальные 19% отметили, что оформили дополнительную карту для ребенка либо специально для переводов родственникам. "Дебетовые карты уже давно перестали быть просто средством для снятия наличных или оплаты в магазине. Сейчас это удобный инструмент для управления повседневными расходами: оплаты подписок, онлайн-покупок, поездок, расчётов в валюте. Многие пользователи оформляют отдельные карты под конкретные задачи. Банки это видят и конкурируют в деталях - скорости выпуска, удобстве управления через приложение, бонусах и кешбэке", - комментирует Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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