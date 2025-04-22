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Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн

Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн - 22.04.2025, ПРАЙМ

Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн

Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов, заняв этой продукцией почти 40% в китайском импорте, подсчитало РИА... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T06:15+0300

2025-04-22T06:15+0300

2025-04-22T06:15+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов, заняв этой продукцией почти 40% в китайском импорте, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в начале весны Китай нарастил ввоз алюминия из России в 1,8 раза - до 544,5 миллионов долларов. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли. Россия наращивает свое присутствие на китайском рынке алюминия последние несколько лет: по итогам марта её доля увеличилась до 37,7%. Еще год назад она составляла 21,5%. Другими крупными поставщиками алюминия в Китай были Малайзия (147,9 миллиона долларов), Таиланд (146,7 миллиона), Япония (112,4 миллиона) и Южная Корея (76,6 миллиона долларов). В целом китайские компании в марте закупили за рубежом алюминия на 1,4 миллиарда долларов - столько же было и в марте прошлого года.

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россия, мировая экономика, китай, москва, малайзия