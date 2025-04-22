Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн - 22.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/rossija-856901584.html
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов, заняв этой продукцией почти 40% в китайском импорте, подсчитало РИА... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T06:15+0300
2025-04-22T06:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
москва
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856901584.jpg?1745291725
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов, заняв этой продукцией почти 40% в китайском импорте, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в начале весны Китай нарастил ввоз алюминия из России в 1,8 раза - до 544,5 миллионов долларов. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли. Россия наращивает свое присутствие на китайском рынке алюминия последние несколько лет: по итогам марта её доля увеличилась до 37,7%. Еще год назад она составляла 21,5%. Другими крупными поставщиками алюминия в Китай были Малайзия (147,9 миллиона долларов), Таиланд (146,7 миллиона), Япония (112,4 миллиона) и Южная Корея (76,6 миллиона долларов). В целом китайские компании в марте закупили за рубежом алюминия на 1,4 миллиарда долларов - столько же было и в марте прошлого года.
китай
москва
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, москва, малайзия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, МАЛАЙЗИЯ
06:15 22.04.2025
 
Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных $544 млн

Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила продажи алюминия в Китай до рекордных 544 миллионов долларов, заняв этой продукцией почти 40% в китайском импорте, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, в начале весны Китай нарастил ввоз алюминия из России в 1,8 раза - до 544,5 миллионов долларов. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли.
Россия наращивает свое присутствие на китайском рынке алюминия последние несколько лет: по итогам марта её доля увеличилась до 37,7%. Еще год назад она составляла 21,5%.
Другими крупными поставщиками алюминия в Китай были Малайзия (147,9 миллиона долларов), Таиланд (146,7 миллиона), Япония (112,4 миллиона) и Южная Корея (76,6 миллиона долларов).
В целом китайские компании в марте закупили за рубежом алюминия на 1,4 миллиарда долларов - столько же было и в марте прошлого года.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАМАЛАЙЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала