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В России выросло потребление мяса и мясопродуктов

В России выросло потребление мяса и мясопродуктов - 22.04.2025, ПРАЙМ

В России выросло потребление мяса и мясопродуктов

Потребление мяса и мясопродуктов в России уверенно росло последнее десятилетие и достигло рекордного значения в 2024 году - 83 килограмма на человека, в этом... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T06:42+0300

2025-04-22T06:42+0300

2025-04-22T06:42+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Потребление мяса и мясопродуктов в России уверенно росло последнее десятилетие и достигло рекордного значения в 2024 году - 83 килограмма на человека, в этом году также прогнозируется небольшой прирост, сообщил РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. "Потребление мяса в России в начале 2000 годов составляло примерно 50 килограмм на человека, в прошлом году этот показатель составил уже 83 килограмма. В этом году снова прогнозируем небольшой прирост", - сообщил Юшин. По данным Минсельхоза, в прошлом году производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в России увеличилось на 2,1% и достигло 16,9 миллиона тонн. Было выпущено 2,5 миллиона тонн колбасных изделий (прирост на 1,6% к предыдущему году), а также 4,9 миллиона тонн мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (плюс 4,7%) и 913 тысяч тонн мясных консервов (рост на 1,9%). В целом самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, заявляли в министерстве. Юшин в свою очередь подчеркнул, что несмотря на рост производства растительных аналогов мяса в мире, объемы продаж несопоставимы с натуральным продуктом. "Так, если имитаций мяса из растительного сырья во всем мире в прошлом году было продано около 1-1,5 миллиона тонн на сумму 8,5-9 миллиарда долларов, то продажи натурального мяса всех видов оцениваются в 1,4-1,6 триллионов долларов. Всего же жители планеты потребили примерно 370 миллиона тонн мяса", - рассказал он. Юшин делает вывод, что динамика продаж растительной имитации мяса даже самых популярных производителей в мире не оправдала ожиданий. "После взлета интереса инвесторов к акциям производителей "мяса" из гороха и крахмала оказалось, что в основном в них вкладывали средства либо спекулянты, либо зацикленные на модных нарративах мультимиллионеры. Но не прошло и двух-трех лет, как акции ведущего производителя "растительной мечты" рухнули на 99% от своих пиков", - сказал он. Будущее же глобального животноводства более предсказуемо, подчёркивает он. Но и говорить о том, что у "альтернативного" мяса нет будущего, тоже нельзя. "Колбасу из гороха делали еще в середине 19 века, а в советских ГОСТах 1938 года находим "ливерную растительную колбасу" третьего сорта. Так что попытки произвести продукт, максимально копирующий вкус, текстуру, нежность мяса, будут и впредь. Но ответственные ученые и медики уже доказали, что растительные аналоги не могут полноценно заменить все те полезные вещества, которые содержатся в натуральном мясе", - заключил руководитель НМА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, бизнес, москва, минсельхоз