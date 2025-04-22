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Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут - 22.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно растут после заметного снижения на американских фондовых биржах по итогам предыдущего дня,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T15:56+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно растут после заметного снижения на американских фондовых биржах по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,78%, до 38 628пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 18 071 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 5 255 пунктов. По итогам торгов понедельник основные индексы США снизились более чем на 2%, сильнее всех потерял индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite, опустившись на 2,55%. Опасения по поводу возможного увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усилили волнения трейдеров, которые и так велики из-за готовящихся импортных пошлин, отмечает агентство Блумберг. В дальнейшем рынки продолжат следить за квартальной финансовой отчетностью американских корпораций. Свои результаты представят в том числе Intel, производитель электромобилей Tesla, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google.
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рынки, торги, индексы, сша, москва, джером пауэлл, tesla, nasdaq composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, МОСКВА, Джером Пауэлл, Tesla, Nasdaq Composite
Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут
Фьючерсы Уолл-стрит растут после заметного снижения на фондовых биржах США днем ранее
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно растут после заметного снижения на американских фондовых биржах по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,78%, до 38 628пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 18 071 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 5 255 пунктов.
По итогам торгов понедельник основные индексы США снизились более чем на 2%, сильнее всех потерял индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite, опустившись на 2,55%.
Опасения по поводу возможного увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усилили волнения трейдеров, которые и так велики из-за готовящихся импортных пошлин, отмечает агентство Блумберг.
В дальнейшем рынки продолжат следить за квартальной финансовой отчетностью американских корпораций. Свои результаты представят в том числе Intel, производитель электромобилей Tesla, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google.
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно растут