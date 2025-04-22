https://1prime.ru/20250422/rost-856924710.html

Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут

Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут - 22.04.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит заметно растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно растут после заметного снижения на американских фондовых биржах по итогам предыдущего дня,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T15:56+0300

2025-04-22T15:56+0300

2025-04-22T15:56+0300

экономика

рынки

торги

индексы

сша

москва

джером пауэлл

tesla

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник сильно растут после заметного снижения на американских фондовых биржах по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,78%, до 38 628пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,83%, до 18 071 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,78%, до 5 255 пунктов. По итогам торгов понедельник основные индексы США снизились более чем на 2%, сильнее всех потерял индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite, опустившись на 2,55%. Опасения по поводу возможного увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усилили волнения трейдеров, которые и так велики из-за готовящихся импортных пошлин, отмечает агентство Блумберг. В дальнейшем рынки продолжат следить за квартальной финансовой отчетностью американских корпораций. Свои результаты представят в том числе Intel, производитель электромобилей Tesla, американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google.

https://1prime.ru/20250417/fyuchersy-856780588.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, индексы, сша, москва, джером пауэлл, tesla, nasdaq composite