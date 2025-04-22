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МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году - 22.04.2025, ПРАЙМ
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации. Прогноз по росту ВВП РФ в текущем году повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую фонд представил в январе. При этом МВФ понизил ожидаемые темпы роста российской экономики в 2026 году до 0,9%, что на 0,3 процентного пункта ниже январского прогноза. За 2024 год МВФ оценил темпы роста российского ВВП на уровне 4,1%. Ранее Минэкономразвития России сохранило прогноз роста ВВП страны на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%. По прогнозу Банка России, экономика РФ по итогам текущего года вырастет на 1-2%, а в следующем году - на 0,5-1,5%.
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Экономика, РОССИЯ, РФ, ВАШИНГТОН, МВФ, Банк России
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году
МВФ улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5%
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,5%, говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
Прогноз по росту ВВП РФ в текущем году повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую фонд представил в январе.
При этом МВФ понизил ожидаемые темпы роста российской экономики в 2026 году до 0,9%, что на 0,3 процентного пункта ниже январского прогноза.
За 2024 год МВФ оценил темпы роста российского ВВП на уровне 4,1%.
Ранее Минэкономразвития России сохранило прогноз роста ВВП страны на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%. По прогнозу Банка России, экономика РФ по итогам текущего года вырастет на 1-2%, а в следующем году - на 0,5-1,5%.
МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки