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Российский рынок акций снижает темпы роста во вторник

Российский рынок акций снижает темпы роста во вторник - 22.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижает темпы роста во вторник

Российский рынок акций немного повышается в ходе основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:16+0300

2025-04-22T14:16+0300

2025-04-22T14:16+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в ходе основной сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.08 мск увеличивается на 0,27%, до 2930,26 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1217,76 пункта. При этом на открытии утренних торгов он увеличивался примерно на 0,5%, а максимально во вторник достигал почти 2950 пунктов. В частности, заметно растут в цене бумаги "Астры" (+4,4%), самой Московской биржи (+2,4%), ММК (+2,3%), ПИКа (+2,2%). Дешевеют префы "Транснефти" (-0,9%), "Татефти" (-0,8%), бумаги "Роснефти" (-0,8%). Рынок попробовал во вторник штурмовать очередное сопротивление росту - 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Закрепление выше улучшит техническую картину и откроет дорогу на 3000 пунктов. Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена", - добавляет он. Индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов с рисками теста "круглого" уровня, рассчитывает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В плюс играют достаточно высокие цены на нефть, ожидания новостей по украинскому конфликту, а также надежда на более мягкую риторику ЦБ (снижения ключевой ставки не ждем по-прежнему) на заседании в пятницу", - заключает она.

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рынки, акции, торги, москва, алексей антонов, мосбиржа, ммк, транснефть