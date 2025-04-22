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РЖД брендировали к 80-летию Победы поезда "Ласточка"

РЖД брендировали к 80-летию Победы поезда "Ласточка" - 22.04.2025, ПРАЙМ

РЖД брендировали к 80-летию Победы поезда "Ласточка"

РЖД брендировали к 80-летию Победы международные поезда "Ласточка", курсирующие между Москвой и Минском, и отправят в первый рейс такой тематический состав во... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T00:22+0300

2025-04-22T00:22+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. РЖД брендировали к 80-летию Победы международные поезда "Ласточка", курсирующие между Москвой и Минском, и отправят в первый рейс такой тематический состав во вторник, сообщили РИА Новости в компании. Первые поезда "Ласточка" были запущены между Москвой и Минском 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. В настоящее время на маршруте курсируют две пары десятивагонных поездов и одна пара пятвагонных. "В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. РЖД запускают культурно-просветительский проект "От Москвы до Бреста дорогами Победы"… Международный поезд "Ласточка" Москва – Минск, брендированный к 80-летию Победы, отправится в первый рейс 22 апреля", - сообщили в РЖД. Поезд состоит из 10 тематических вагонов и отправится днем во вторник с Белорусского вокзала Москвы. Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что брендированы тематически "Ласточки", которые состоят из 10 вагонов. Экспозиция включает рассказы о важных этапах войны и героях, сражавшихся за Родину. "Архивные фотографии и документы, воспоминания участников событий, стихи о войне – все это воссоздает историю подвига нашего народа", - рассказывают детали в РЖД. Так, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути. Экспозиция еще одного вагона посвящена "Дорогам Победы": поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В "Ласточке" можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин. Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр "Росфото", Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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бизнес, россия, белоруссия, смоленск, берлин, ржд, рвио