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Все желающие смогут получить георгиевские ленточки в Сбербанке

Все желающие смогут получить георгиевские ленточки в Сбербанке - 22.04.2025, ПРАЙМ

Все желающие смогут получить георгиевские ленточки в Сбербанке

Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T03:35+0300

2025-04-22T03:35+0300

2025-04-22T03:35+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Все желающие в этом году смогут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент, сообщили РИА Новости в банке. "Георгиевские ленточки можно будет получить в отделениях Сбербанка по всей России, всего закуплено 2,5 миллиона лент", - сообщили в банке. В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Идея акции зародилась в 2005 году в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь". "Георгиевская ленточка" - антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля. В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За ее осквернение может грозить тюремный срок.

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