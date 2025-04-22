https://1prime.ru/20250422/sberbank-856916444.html

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год - 22.04.2025, ПРАЙМ

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год в размере 786,9 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, на... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T13:46+0300

2025-04-22T13:46+0300

2025-04-22T13:46+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2024 год в размере 786,9 миллиардов рублей, что составляет 50% от прибыли группы по МСФО, на каждую акцию предложено выплатить по 34,84 рубля, говорится в материалах компании. "Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2024 год ...: на выплату дивидендов направить 786 929 268 320,00 руб.... Выплатить дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 34,84 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 34,84 руб. на одну акцию, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством", - сказано в сообщении. Сбербанк в 2024 году заработал рекордною чистую прибыль по МСФО - 1,58 триллиона рублей. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

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финансы, банки, сбербанк