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Инвестиции "Северстали" в первом квартале выросли в 2,4 раза - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/severstal-856908129.html
Инвестиции "Северстали" в первом квартале выросли в 2,4 раза
Инвестиции "Северстали" в первом квартале выросли в 2,4 раза - 22.04.2025, ПРАЙМ
Инвестиции "Северстали" в первом квартале выросли в 2,4 раза
Инвестиции "Северстали" по итогам первого квартала 2025 года увеличились в 2,4 раза в годовом выражении, до 43,591 миллиарда рублей, следует из материалов... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:04+0300
2025-04-22T11:04+0300
экономика
северсталь
россия
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инвестиции "Северстали" по итогам первого квартала 2025 года увеличились в 2,4 раза в годовом выражении, до 43,591 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Инвестиции выросли в 2,4 раза год к году до 43 591 миллиона рублей в рамках реализации основных проектов Стратегии 2024-2028", - говорится в сообщении компании в разделе о результатах по МСФО за январь-март. "Северсталь" в 2025 году ожидает капитальные затраты (capex) на уровне 169 миллиардов рублей. Инвестиции в 2026 году будут близки или чуть меньше 2025 года, сообщил в феврале глава компании Александр Шевелев. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Инвестиции компании по итогам 2024 года увеличились на 63%, до 118,46 миллиарда рублей. В 2023 году capex вырос на 7% год к году - до 72,629 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250421/severstal-856871404.html
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северсталь, россия
Экономика, Северсталь, РОССИЯ
11:04 22.04.2025
 
Инвестиции "Северстали" в первом квартале выросли в 2,4 раза

Инвестиции "Северстали" в I квартале выросли в 2,4 раза в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота Череповецкого металлургического комбината
Работа Череповецкого металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Инвестиции "Северстали" по итогам первого квартала 2025 года увеличились в 2,4 раза в годовом выражении, до 43,591 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
"Инвестиции выросли в 2,4 раза год к году до 43 591 миллиона рублей в рамках реализации основных проектов Стратегии 2024-2028", - говорится в сообщении компании в разделе о результатах по МСФО за январь-март.
"Северсталь" в 2025 году ожидает капитальные затраты (capex) на уровне 169 миллиардов рублей. Инвестиции в 2026 году будут близки или чуть меньше 2025 года, сообщил в феврале глава компании Александр Шевелев.
ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Инвестиции компании по итогам 2024 года увеличились на 63%, до 118,46 миллиарда рублей. В 2023 году capex вырос на 7% год к году - до 72,629 миллиарда рублей.
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ЭкономикаСеверстальРОССИЯ
 
 
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