https://1prime.ru/20250422/severstal-856908429.html

Потребление стали в России упало на 13 процентов

Потребление стали в России упало на 13 процентов - 22.04.2025, ПРАЙМ

Потребление стали в России упало на 13 процентов

Потребление стали в России в первом квартале упало на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительстве... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:12+0300

2025-04-22T11:12+0300

2025-04-22T11:56+0300

экономика

промышленность

россия

москва

северсталь

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Потребление стали в России в первом квартале упало на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительстве и машиностроении, следует из слов генерального директора "Северстали" Александра Шевелева."Первый квартал 2025 года для российской черной металлургии был непростым. Меры по охлаждению экономики, и в особенности высокая ключевая ставка, продолжали оказывать давление на всех основных потребителей металлопроката. Потребление стали в России, по нашим оценкам, снизилось примерно на 13% год к году в основном за счет снижения экономической активности в строительной отрасли и в машиностроении", - приводятся его слова в сообщении компании.Шевелев добавил, что на этом фоне цена на металлопродукцию в отчетном квартале снизилась, падение котировок на горячекатаный прокат составило примерно 10%.Ранее компания сообщала, что в первом квартале 2024 года металлопотребление в России сократилось на 2% и составило 10,9 миллиона тонн. Следовательно, с учетом снижения на 13% в январе-марте 2025 года, потребление стали составило порядка 9,48 миллиона тонн.По итогам прошлого года, по данным "Северстали", потребление стали в РФ снизилось на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки и снижения закупочной и инвестиционной активности."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам 2024 года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://1prime.ru/20250422/stal-856908279.html

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промышленность, россия, москва, северсталь