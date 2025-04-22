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Потребление стали в России упало на 13 процентов - 22.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250422/severstal-856908429.html
Потребление стали в России упало на 13 процентов
Потребление стали в России упало на 13 процентов - 22.04.2025, ПРАЙМ
Потребление стали в России упало на 13 процентов
Потребление стали в России в первом квартале упало на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительстве... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T11:12+0300
2025-04-22T11:56+0300
экономика
промышленность
россия
москва
северсталь
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Потребление стали в России в первом квартале упало на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительстве и машиностроении, следует из слов генерального директора "Северстали" Александра Шевелева."Первый квартал 2025 года для российской черной металлургии был непростым. Меры по охлаждению экономики, и в особенности высокая ключевая ставка, продолжали оказывать давление на всех основных потребителей металлопроката. Потребление стали в России, по нашим оценкам, снизилось примерно на 13% год к году в основном за счет снижения экономической активности в строительной отрасли и в машиностроении", - приводятся его слова в сообщении компании.Шевелев добавил, что на этом фоне цена на металлопродукцию в отчетном квартале снизилась, падение котировок на горячекатаный прокат составило примерно 10%.Ранее компания сообщала, что в первом квартале 2024 года металлопотребление в России сократилось на 2% и составило 10,9 миллиона тонн. Следовательно, с учетом снижения на 13% в январе-марте 2025 года, потребление стали составило порядка 9,48 миллиона тонн.По итогам прошлого года, по данным "Северстали", потребление стали в РФ снизилось на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки и снижения закупочной и инвестиционной активности."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам 2024 года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
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промышленность, россия, москва, северсталь
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА, Северсталь
11:12 22.04.2025 (обновлено: 11:56 22.04.2025)
 
Потребление стали в России упало на 13 процентов

"Северсталь": металлопотребление в России в первом квартале упало на 13%

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / branex
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Потребление стали в России в первом квартале упало на 13%, примерно до 9,48 миллиона тонн, в основном за счет снижения экономической активности в строительстве и машиностроении, следует из слов генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.
"Первый квартал 2025 года для российской черной металлургии был непростым. Меры по охлаждению экономики, и в особенности высокая ключевая ставка, продолжали оказывать давление на всех основных потребителей металлопроката. Потребление стали в России, по нашим оценкам, снизилось примерно на 13% год к году в основном за счет снижения экономической активности в строительной отрасли и в машиностроении", - приводятся его слова в сообщении компании.
Шевелев добавил, что на этом фоне цена на металлопродукцию в отчетном квартале снизилась, падение котировок на горячекатаный прокат составило примерно 10%.
Ранее компания сообщала, что в первом квартале 2024 года металлопотребление в России сократилось на 2% и составило 10,9 миллиона тонн. Следовательно, с учетом снижения на 13% в январе-марте 2025 года, потребление стали составило порядка 9,48 миллиона тонн.
По итогам прошлого года, по данным "Северстали", потребление стали в РФ снизилось на 5,6%, до 43,8 миллиона тонн, в основном за счет снижения активности в строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки и снижения закупочной и инвестиционной активности.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, создающая стальную продукцию. Производственные активы компании сконцентрированы в России. По итогам 2024 года объем выпуска стали компанией составил 10,4 миллиона тонн. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале
11:05
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯМОСКВАСеверсталь
 
 
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