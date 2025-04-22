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"Автогол". На Западе рассказали, как Европа расплачивается за свои санкции
"Автогол". На Западе рассказали, как Европа расплачивается за свои санкции - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Автогол". На Западе рассказали, как Европа расплачивается за свои санкции
Евросоюз, введя шестнадцатый пакет антироссийских санкций, вместо ожидаемого давления на Россию, фактически ослабил собственные позиции, пишет издание Exxpress. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T18:40+0300
2025-04-22T18:40+0300
2025-04-22T18:40+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Евросоюз, введя шестнадцатый пакет антироссийских санкций, вместо ожидаемого давления на Россию, фактически ослабил собственные позиции, пишет издание Exxpress."То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай", - сказано в материале издания.Как отмечают авторы статьи, в результате введенных ограничений ожидается рост цен на алюминий в странах ЕС на 20–30%. Это негативно скажется на экономике европейских государств, в частности на Австрии, где отсутствует значительное производство первичного алюминия, подчеркивает издание.Пока производители в Европе сталкиваются с увеличением цен на сырье, китайские компании активно закупают российский алюминий по более выгодным условиям. Это создает новые возможности для Китая, в то время как Европа теряет конкурентоспособность в промышленном секторе, в котором она "и так слаба".В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения 17-го пакета санкций против России. Российские власти неоднократно заявляли о своей способности справиться с санкционным давлением, подчеркивая, что Запад не готов признать провал своих антироссийских мер. В западных странах также звучат мнения о неэффективности этих санкций.
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мировая экономика, россия, запад, европа, кая каллас, ес
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС
"Автогол". На Западе рассказали, как Европа расплачивается за свои санкции
Express: новые антироссийские санкции обернулись для ЕС ослаблением собственных позиций
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Евросоюз, введя шестнадцатый пакет антироссийских санкций, вместо ожидаемого давления на Россию, фактически ослабил собственные позиции, пишет
издание Exxpress.
"То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай", - сказано в материале издания.
Как отмечают авторы статьи, в результате введенных ограничений ожидается рост цен на алюминий в странах ЕС на 20–30%. Это негативно скажется на экономике европейских государств, в частности на Австрии, где отсутствует значительное производство первичного алюминия, подчеркивает издание.
Пока производители в Европе сталкиваются с увеличением цен на сырье, китайские компании активно закупают российский алюминий по более выгодным условиям. Это создает новые возможности для Китая, в то время как Европа теряет конкурентоспособность в промышленном секторе, в котором она "и так слаба".
В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения 17-го пакета санкций против России. Российские власти неоднократно заявляли о своей способности справиться с санкционным давлением, подчеркивая, что Запад не готов признать провал своих антироссийских мер. В западных странах также звучат мнения о неэффективности этих санкций.
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