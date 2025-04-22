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СМИ узнали подробности плана Трампа по Украине
СМИ узнали подробности плана Трампа по Украине - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности плана Трампа по Украине
План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T08:43+0300
2025-04-22T08:43+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. "Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - пишет издание. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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общество , украина, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, new york post, ес
Политика, Общество , УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, New York Post, ЕС
СМИ узнали подробности плана Трампа по Украине
NYP: план Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
"Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - пишет издание.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
"Ради своих целей". В ФРГ рассказали, как ЕС мешает мирному плану Трампа