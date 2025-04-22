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США рекомендовали союзникам не пользоваться услугами китайских спутников - 22.04.2025, ПРАЙМ
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США рекомендовали союзникам не пользоваться услугами китайских спутников
США рекомендовали союзникам не пользоваться услугами китайских спутников - 22.04.2025, ПРАЙМ
США рекомендовали союзникам не пользоваться услугами китайских спутников
США рекомендуют союзническим странам не пользоваться услугами спутниковой связи, предоставляемыми компаниями из Китая, сообщает портал Defense One со ссылкой на | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T10:23+0300
2025-04-22T10:23+0300
технологии
мировая экономика
сша
китай
москва
spacex
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рекомендуют союзническим странам не пользоваться услугами спутниковой связи, предоставляемыми компаниями из Китая, сообщает портал Defense One со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку. По информации портала, записка излагает тезисы, которые американским чиновникам следует озвучивать при переговорах с представителями стран-союзниц США. В записке не уточняется, каким именно странам адресованы рекомендации, однако подчеркивается, что США рассчитывают на прочное сотрудничество с другими странами, чтобы выстроить "надежную систему спутниковой коммуникации на всех орбитах", пишет портал. "Важно, чтобы услуги спутниковой связи, предоставляемые ненадежными поставщиками, такими, как Китай, не были разрешены в вашей стране", - приводит портал текст служебной записки. Власти США утверждают, что китайские спутники, работающие на низкой околоземной орбите (LEO), якобы могут работать на достижение целей Пекина во внешней политике. Из текста записки следует, что правительство КНР якобы может обязывать китайских операторов спутников предоставлять властям конфиденциальную информацию о своей работе, что, как утверждается, якобы может приводить к утечкам информации, пишет портал. В сообщении утверждается, что китайские операторы якобы могут прибегать к недобросовестной конкуренции и монополизировать услуги спутниковой связи. Согласно тексту документа, американские компании предоставляют "более надежные услуги" связи, однако США признают, что принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX, как и другие компании, оставляет за собой право в любой момент ограничить или закрыть доступ к своему сервису Starlink в конкретной стране, отмечает Defense One. При этом бывший высокопоставленный военный чиновник сообщил порталу, что документ свидетельствует о поддержке властей США компании SpaceX. "Эти тезисы особенно непоследовательны в том плане, что призывают к использованию надежных спутников LEO, однако Илон Маск продемонстрировал, что ему нельзя доверять", - заявил чиновник порталу. По его словам, Маск готов прибегать к угрозам отключить Starlink в странах, действия которых не соответствуют его политическим убеждениям. Кроме того, предприниматель явно "финансово связан" с Китаем, заявил чиновник. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, spacex, starlink
Технологии, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, SpaceX, Starlink
10:23 22.04.2025
 
США рекомендовали союзникам не пользоваться услугами китайских спутников

DO: США рекомендуют союзникам не пользоваться услугами спутниковой связи КНР

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. США рекомендуют союзническим странам не пользоваться услугами спутниковой связи, предоставляемыми компаниями из Китая, сообщает портал Defense One со ссылкой на попавшую в его распоряжение служебную записку.
По информации портала, записка излагает тезисы, которые американским чиновникам следует озвучивать при переговорах с представителями стран-союзниц США. В записке не уточняется, каким именно странам адресованы рекомендации, однако подчеркивается, что США рассчитывают на прочное сотрудничество с другими странами, чтобы выстроить "надежную систему спутниковой коммуникации на всех орбитах", пишет портал.
"Важно, чтобы услуги спутниковой связи, предоставляемые ненадежными поставщиками, такими, как Китай, не были разрешены в вашей стране", - приводит портал текст служебной записки.
Власти США утверждают, что китайские спутники, работающие на низкой околоземной орбите (LEO), якобы могут работать на достижение целей Пекина во внешней политике. Из текста записки следует, что правительство КНР якобы может обязывать китайских операторов спутников предоставлять властям конфиденциальную информацию о своей работе, что, как утверждается, якобы может приводить к утечкам информации, пишет портал. В сообщении утверждается, что китайские операторы якобы могут прибегать к недобросовестной конкуренции и монополизировать услуги спутниковой связи.
Согласно тексту документа, американские компании предоставляют "более надежные услуги" связи, однако США признают, что принадлежащая предпринимателю Илону Маску компания SpaceX, как и другие компании, оставляет за собой право в любой момент ограничить или закрыть доступ к своему сервису Starlink в конкретной стране, отмечает Defense One.
При этом бывший высокопоставленный военный чиновник сообщил порталу, что документ свидетельствует о поддержке властей США компании SpaceX.
"Эти тезисы особенно непоследовательны в том плане, что призывают к использованию надежных спутников LEO, однако Илон Маск продемонстрировал, что ему нельзя доверять", - заявил чиновник порталу. По его словам, Маск готов прибегать к угрозам отключить Starlink в странах, действия которых не соответствуют его политическим убеждениям. Кроме того, предприниматель явно "финансово связан" с Китаем, заявил чиновник.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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ТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАSpaceXStarlink
 
 
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