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СМИ: в Пентагоне обеспокоены ослаблением команды главы ведомства

СМИ: в Пентагоне обеспокоены ослаблением команды главы ведомства - 22.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Пентагоне обеспокоены ослаблением команды главы ведомства

Высокопоставленные чиновники Пентагона с тревогой наблюдают за стремительным ослаблением команды главы оборонного ведомства Пита Хегсета, что, по их словам,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T12:04+0300

2025-04-22T12:04+0300

2025-04-22T12:04+0300

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сша

йемен

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Пентагона с тревогой наблюдают за стремительным ослаблением команды главы оборонного ведомства Пита Хегсета, что, по их словам, вызывает сомнения в способности министерства эффективно действовать в условиях возможного кризиса в сфере нацбезопасности, сообщает газета Washington Post. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что Трамп "решительно поддерживает" американского министра обороны. "Развал команды министра обороны вызывает тревогу, и некоторые задаются вопросом, как Пентагон будет работать в случае кризиса национальной безопасности", — приводит издание мнение источников в военном ведомстве. По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, именно этот инцидент стал поворотным моментом — после него Хегсет и его ближайшие помощники начали вести себя всё более настороженно и напряженно. Несмотря на продолжающийся скандал, связанный с утечкой секретной информации и внутренними конфликтами, президент США продолжает оказывать поддержку Хегсету. Однако, как отметил один из собеседников газеты, знакомый с мнением Трампа, такая поддержка может в любой момент смениться на противоположную — зачастую это происходит неожиданно, и уже на следующий день об этом можно узнать из его публикации в соцсети. Радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила в понедельник, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. Белый дом позднее опроверг это сообщение.

https://1prime.ru/20250214/khegset-854937652.html

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общество , сша, йемен, пит хегсет