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СМИ: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента осенью

СМИ: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента осенью - 22.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Макрон рассматривает возможность роспуска парламента осенью

Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность распуска парламента этой осенью с целью проведения внеочередных выборов, сообщает агентство Bloomberg,... | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T17:57+0300

2025-04-22T17:57+0300

2025-04-22T17:57+0300

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ПАРИЖ, 22 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность распуска парламента этой осенью с целью проведения внеочередных выборов, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники."Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью", - сказано в материале агентства. По информации агентства, в последние недели Макрон активно консультировался со своими советниками по этому вопросу, однако окончательное решение еще не принято.Также рассматривалась идея провести выборы в следующем году одновременно с муниципальными выборами, но окружение президента сочло этот вариант неудачным.В декабре 2024 года на встрече с политическими лидерами Макрон заявил, что не планирует распускать парламент до окончания своего президентского срока в 2027 году. Тем не менее, как сообщает Bloomberg, в канцелярии президента отказались комментировать возможность роспуска, хотя источник из окружения Макрона подтвердил, что намерения провести выборы остаются актуальными.Летом 2024 года Эммануэль Макрон уже объявлял о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента, и проведении внеочередных выборов. Результаты этих выборов показали, что блок левых сил получил большинство голосов, в то время как президентская коалиция "Вместе за республику" заняла второе место с 168 местами. Правая партия "Национальное объединение" вместе с республиканцами стала третьей силой в парламенте, получив 143 мандата. В результате ни одна из политических сил не смогла сформировать новое правительство, что привело к смене четырех премьер-министров во Франции за 2024 год - это стало историческим рекордом для страны.

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мировая экономика, франция, париж, эммануэль макрон