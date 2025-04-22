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СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским - 22.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским
СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским
На предстоящей встрече по разрешению украинского конфликта, запланированной на среду в Лондоне, США предложат европейским странам и Украине рассмотреть... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T19:55+0300
2025-04-22T19:59+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. На предстоящей встрече по разрешению украинского конфликта, запланированной на среду в Лондоне, США предложат европейским странам и Украине рассмотреть возможность признания Крыма частью России, взамен союзники Киева надеются получить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники."Украинские и европейские представители на встрече в Лондоне в среду встретятся с предложением США признать российскую... аннексию Крыма и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения", - сказано в сообщении WP. По информации газеты, союзники Украины рассчитывают, что в результате переговоров удастся добиться не только гарантий безопасности, но и программ реконструкции страны в обмен на территориальные уступки. Ожидается, что финансирование будущих программ будет осуществляться за счет замороженных российских активов.Источники сообщают, что украинская сторона восприняла недавнее предложение США по урегулированию конфликта как последнее перед возможным выходом Вашингтона из мирного процесса. В понедельник Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании состоятся 23 апреля.Ранее, в субботу, газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщила, что западные страны намерены на предстоящей встрече в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
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мировая экономика, россия, украина, крым, сша, владимир путин, владимир зеленский, марк рубио, washington post, new york post, оон
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Марк Рубио, Washington Post, New York Post, ООН
19:55 22.04.2025 (обновлено: 19:59 22.04.2025)
 
СМИ: США предложат Европе и Украине признать Крым российским

WP: США на встрече в Лондоне предложат Европе и Украине признать Крым российским

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. На предстоящей встрече по разрешению украинского конфликта, запланированной на среду в Лондоне, США предложат европейским странам и Украине рассмотреть возможность признания Крыма частью России, взамен союзники Киева надеются получить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Украинские и европейские представители на встрече в Лондоне в среду встретятся с предложением США признать российскую... аннексию Крыма и заморозить линии фронта в рамках мирного соглашения", - сказано в сообщении WP.
По информации газеты, союзники Украины рассчитывают, что в результате переговоров удастся добиться не только гарантий безопасности, но и программ реконструкции страны в обмен на территориальные уступки. Ожидается, что финансирование будущих программ будет осуществляться за счет замороженных российских активов.
Источники сообщают, что украинская сторона восприняла недавнее предложение США по урегулированию конфликта как последнее перед возможным выходом Вашингтона из мирного процесса.
В понедельник Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с участием представителей Украины, США, Франции и Великобритании состоятся 23 апреля.
Ранее, в субботу, газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщила, что западные страны намерены на предстоящей встрече в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
"Придется соглашаться". Раскрыто, на что должна пойти Украина
13:07
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАКРЫМСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМарк РубиоWashington PostNew York PostООН
 
 
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