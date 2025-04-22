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Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT - 22.04.2025, ПРАЙМ
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Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT
Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT - 22.04.2025, ПРАЙМ
Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT
Киевские власти рассматривают возможность пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине,... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T21:50+0300
2025-04-22T21:50+0300
политика
сша
лондон
украина
дональд трамп
кит келлог
марк рубио
financial times
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Киевские власти рассматривают возможность пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве."Украинские официальные лица сказали, что они готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой", - пишет FT. Однако собеседники газеты не уточнили, о каких именно уступках идет речь. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что специальный посланник президента Кит Келлог отправится в Лондон на этой неделе для обсуждения путей решения украинского кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в этих переговорах.В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по ситуации в Украине с участием представителей Киева, а также США, Франции и Великобритании запланированы на 23 апреля в Лондоне.
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сша, лондон, украина, дональд трамп, кит келлог, марк рубио, financial times
Политика, США, ЛОНДОН, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кит Келлог, Марк Рубио, Financial Times
21:50 22.04.2025
 
Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT

FT: украинские чиновники готовы пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Киевские власти рассматривают возможность пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве.
"Украинские официальные лица сказали, что они готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой", - пишет FT.
Однако собеседники газеты не уточнили, о каких именно уступках идет речь.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что специальный посланник президента Кит Келлог отправится в Лондон на этой неделе для обсуждения путей решения украинского кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в этих переговорах.
В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по ситуации в Украине с участием представителей Киева, а также США, Франции и Великобритании запланированы на 23 апреля в Лондоне.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
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ПолитикаСШАЛОНДОНУКРАИНАДональд ТрампКит КеллогМарк РубиоFinancial Times
 
 
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