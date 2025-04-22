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СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России - 22.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России
Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T23:31+0300
2025-04-22T23:36+0300
политика
россия
сша
крым
украина
владимир зеленский
марк рубио
владимир путин
нато
independent
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании."Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание. В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и отказаться от вступления Украины в НАТО.Ранее Wall Street Journal сообщала, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО и возможную передачу контроля США над ЗАЭС.
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россия, сша, крым, украина, владимир зеленский, марк рубио, владимир путин, нато, independent, new york post
Политика, РОССИЯ, США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Марк Рубио, Владимир Путин, НАТО, Independent, New York Post
23:31 22.04.2025 (обновлено: 23:36 22.04.2025)
 
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России

Independent: делегация США предъявит Украине ультиматум в пользу России в Лондоне

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent.
В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
"Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание.
В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и отказаться от вступления Украины в НАТО.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО и возможную передачу контроля США над ЗАЭС.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT
Вчера, 21:50
 
ПолитикаРОССИЯСШАКРЫМУКРАИНАВладимир ЗеленскийМарк РубиоВладимир ПутинНАТОIndependentNew York Post
 
 
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