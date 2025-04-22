https://1prime.ru/20250422/smi-856937313.html
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России - 22.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России
Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T23:31+0300
2025-04-22T23:31+0300
2025-04-22T23:36+0300
политика
россия
сша
крым
украина
владимир зеленский
марк рубио
владимир путин
нато
independent
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании."Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание. В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и отказаться от вступления Украины в НАТО.Ранее Wall Street Journal сообщала, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО и возможную передачу контроля США над ЗАЭС.
https://1prime.ru/20250422/smi-856936146.html
сша
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_56:0:2120:1548_1920x0_80_0_0_6541a1f2b7875007322fdd144dca8787.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, крым, украина, владимир зеленский, марк рубио, владимир путин, нато, independent, new york post
Политика, РОССИЯ, США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Марк Рубио, Владимир Путин, НАТО, Independent, New York Post
СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России
Independent: делегация США предъявит Украине ультиматум в пользу России в Лондоне
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent.
В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании.
"Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание.
В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и отказаться от вступления Украины в НАТО.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО и возможную передачу контроля США над ЗАЭС.
Киев готов пойти на уступки Трампу для урегулирования конфликта, пишет FT