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СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России

СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России - 22.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США едут в Лондон для предъявления Украине ультиматума в пользу России

Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. | 22.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Представители США отправляются в Лондон не для переговоров, а чтобы предъявить Киеву ультиматум в пользу России. Об этом пишет издание Independent. В понедельник Владимир Зеленский заявил о проведении переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля с участием представителей киевского режима, США, Франции и Великобритании."Госсекретарь США Марко Рубио... везёт свою команду переговорщиков (в Лондон - ред.) не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России", - пишет издание. В публикации отмечается, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и отказаться от вступления Украины в НАТО.Ранее Wall Street Journal сообщала, что США ожидают от Киева уступок, включая отказ от вступления в НАТО и возможную передачу контроля США над ЗАЭС.

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россия, сша, крым, украина, владимир зеленский, марк рубио, владимир путин, нато, independent, new york post