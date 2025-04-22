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Спрос на покупку золотых слитков среди россиян растет

Спрос на покупку золотых слитков среди россиян растет - 22.04.2025, ПРАЙМ

Спрос на покупку золотых слитков среди россиян растет

Спрос на покупку золотых слитков среди россиян на фоне рекордной стоимости драгметалла растет, сообщили РИА Новости в опрошенных банках. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T06:30+0300

2025-04-22T06:30+0300

2025-04-22T06:30+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Спрос на покупку золотых слитков среди россиян на фоне рекордной стоимости драгметалла растет, сообщили РИА Новости в опрошенных банках. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в понедельник обновила очередной максимум, превысив 3430 долларов за тройскую унцию. Аналитики Goldman Sachs в апреле повысили прогноз цен на золото на конец года до 3700 долларов за унцию с прежних 3300 долларов - из-за высокого спроса со стороны центробанков и роста роли золота как инструмента хеджирования рисков. А в 2026 году они ждут цены в 4000 долларов за унцию. Между тем UBS в своем новом прогнозе ждет в конце года цену в 3500 долларов. Руководитель направления комиссионных продуктов Экспобанка Дмитрий Люлин рассказал, что в первом квартале 2025 года продажи золотых слитков в банке почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Наибольший рост мы зафиксировали в сегменте инвестиционных монет из золота – их продажи увеличились в 13 раз. Такой интерес клиентов мы связываем с колебаниями валютных курсов и общей экономической неопределенностью", - добавил он. В пресс-службе "МТС банка" сообщили, что фиксируют рост спроса со второй половины прошлого года, особенно в период с ноябрь 2024 по февраль 2025, а в марте-апреле дополнительных всплесков не наблюдалось. "Основной пик пришелся на зимние месяцы. В среднем в месяц проходило по несколько сотен операций. Цены на золото и другие металлы совершили значительный рывок в последний год и, несмотря на текущую коррекцию, долгосрочный рост, по нашим ожиданиям, продолжится", - добавили в банке. В пресс-службе Газпромбанка рассказали, что спрос на покупку золотых слитков в целом среди клиентов в сравнении с прошлым годом идет медленно вверх. Кроме того, банк видит заинтересованность населения в физическом золоте. "Если показатели февраля были рекордными для розничных продаж в банке, март демонстрировал снижение объемов, при этом апрельские объемы плавно обгоняют показатели марта. Мы видим общий интерес в связи с активным обсуждением исторических максимумов стоимости одной унции", - отметили в Газпромбанке. Однако там не прогнозируют взрывного спроса как в 2022 году. Начальник управления операций с драгоценными металлами банка "Уралсиб" Елена Родинкова рассказала, что спрос на золотые слитки стабилен с начала года и имеет тенденцию к росту. "Спрос на монеты остается высоким, так как на принятие решения влияет и динамика цены золота, и то, что монета – это еще и удобный инструмент инвестирования, более понятный и даже уже традиционный для большинства инвесторов", - добавила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, газпромбанк, goldman sachs, ubs