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Россия с 2030 года запустит 240 дополнительных спутников ГЛОНАСС
Россия с 2030 года запустит 240 дополнительных спутников ГЛОНАСС - 22.04.2025, ПРАЙМ
Россия с 2030 года запустит 240 дополнительных спутников ГЛОНАСС
"Роскосмос" планирует в 2030 году начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T12:18+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует в 2030 году начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения "Роскосмоса" Иван Ревнивых. Согласно презентации, которую он представил на Международном навигационном форуме в Москве, в 2030 году должны состояться запуски первых двух десонстрационных аппаратов низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС. Всего система, по планам разработчиков, будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров (обычные "Глонассы" летают на высоте около 19 тысяч километров). Как указано в презентации, с введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на 100%, будет улучшена её точность, увеличена мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость.
https://1prime.ru/20250316/raketa-855829522.html
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технологии, россия, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Роскосмос
Россия с 2030 года запустит 240 дополнительных спутников ГЛОНАСС
"Роскосмос": Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует в 2030 году начать создание дополнительного сегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах, сообщил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения "Роскосмоса" Иван Ревнивых.
Согласно презентации, которую он представил на Международном навигационном форуме в Москве, в 2030 году должны состояться запуски первых двух десонстрационных аппаратов низкоорбитального космического комплекса ГЛОНАСС.
Всего система, по планам разработчиков, будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров (обычные "Глонассы" летают на высоте около 19 тысяч километров).
Как указано в презентации, с введением в строй низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС станет доступна в сложных условиях на 100%, будет улучшена её точность, увеличена мощность сигналов у Земли и помехоустойчивость.
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