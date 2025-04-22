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В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам
В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам - 22.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам
Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:07+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://1prime.ru/20250417/zakharova-856783175.html
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В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам
Песков: Россия продолжает контакты с США по различным каналам