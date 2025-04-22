https://1prime.ru/20250422/ssha-856918162.html

В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам

В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам - 22.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о контактах России и США по различным каналам

Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T14:07+0300

2025-04-22T14:07+0300

2025-04-22T14:07+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия продолжает контакты с США по различным каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20250417/zakharova-856783175.html

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