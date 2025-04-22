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"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале

"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале - 22.04.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале

"Северсталь" в первом квартале 2025 года снизила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 2,84 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. | 22.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-22T11:05+0300

2025-04-22T11:05+0300

2025-04-22T11:05+0300

промышленность

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северсталь

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2025 года снизила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 2,84 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Производство чугуна выросло на 5% год-к-году, до 2,91 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 2% год-к-году, до 2,84 миллиона тонн на фоне увеличения продаж товарного чугуна", - говорится в сообщении. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2024 года компания снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн.

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промышленность, бизнес, москва, северсталь