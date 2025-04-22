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"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале
"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале - 22.04.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале
"Северсталь" в первом квартале 2025 года снизила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 2,84 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. | 22.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2025 года снизила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 2,84 миллиона тонн, говорится в сообщении компании. "Производство чугуна выросло на 5% год-к-году, до 2,91 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 2% год-к-году, до 2,84 миллиона тонн на фоне увеличения продаж товарного чугуна", - говорится в сообщении. ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2024 года компания снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн.
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Промышленность, Бизнес, МОСКВА, Северсталь
"Северсталь" снизила выпуск стали в первом квартале
"Северсталь" в I квартале снизила выпуск стали на 2%, до 2,84 миллиона тонн
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2025 года снизила выпуск стали на 2% в годовом выражении, до 2,84 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
"Производство чугуна выросло на 5% год-к-году, до 2,91 миллиона тонн, а производство стали снизилось на 2% год-к-году, до 2,84 миллиона тонн на фоне увеличения продаж товарного чугуна", - говорится в сообщении.
ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. По итогам 2024 года компания снизила выпуск стали на 8% по сравнению с показателем предшествующего года, до 10,38 миллиона тонн.
"Северсталь" рассказала о снижении потребления стали в России