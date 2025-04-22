https://1prime.ru/20250422/stavka-856919156.html
Ставка RUONIA 21 апреля выросла до 20,67%
Ставка RUONIA 21 апреля выросла до 20,67% - 22.04.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 21 апреля выросла до 20,67%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 21 апреля, выросла на... | 22.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-22T14:24+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 21 апреля, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 20,67%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 362,31 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, москва, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, банк Россия
Ставка RUONIA 21 апреля выросла до 20,67%
Ставка RUONIA 21 апреля выросла на 0,02 п.п. и составила 20,67%
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 21 апреля, выросла на 0,02 процентного пункта и составила 20,67%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 362,31 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA 18 апреля снизилась до 20,65%